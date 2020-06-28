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فن

رامز أمير يستعرض لياقته في الغوص الحر .. شاهد

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:19 م
رامز امير
رامز امير
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اسماء الحسيني
شارك الفنان رامز أمير  جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهر في الصورة وهو يقفز في البحر بطريقة رياضية محترفة كما كتب معلقًا على صورته :"في حب البحر"

وتعرض الفنان رامز أمير مؤخرًا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، اجرى على إثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.

يذكر أن الفنان رامز أمير جسد شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.
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