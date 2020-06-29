AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يكشف حقيقة دفع روسيا أموال إلى طالبان لقتل جنود أمريكيين

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:09 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، التقارير التي تحدثت عن تقديم روسيا مكافآت إلى مقاتلي حركة طالبان الإرهابية من أجل قتل عدد أكبر من الجنود الأمريكيين. 

وأكد ترامب أن المخابرات الأمريكية تأكدت من عدم صحة التقارير التي أشارت إلى هذا الأمر. 

واضاف ترامب: "ربما تكون المعلومات مزيفة بشأن مكافآت روسية لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان". 

وكانت صحف أمريكية نشرت تقارير تشير إلى أن روسيا قد منحت مقاتلي حركة طالبان الأفغانية الكثير من الأموال والمكافآت نظير قتل عدد أكبر من الجنود الأمريكيين. 

يذكر أن الولايات المتحدة قد وقعت على اتفاقية على حركة طالبان الأفغانية، بموجبه ينتهي الصراع الدائر في البلاد منذ سنوات. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقرير استخباراتي: روسيا قدمت سرا مكافآت لمسلحين أفغان لقتل جنود أمريكيين

واشنطن تتهم موسكو بتقديم مكافآت مالية لطالبان لقتل جنود أمريكين

نيويورك تايمز: وحدة مخابرات عسكرية روسية عرضت أموالا على مسلحين أفغان نظير قتل جنود أمريكيين

روسيا تدفع لطالبان من أجل قتل الأمريكان.. تفاصيل الأزمة السرية بين موسكو وواشنطن

نيويورك تايمز: روسيا عرضت مكافآت لقتل القوات الأمريكية.. والبيت الأبيض: ترامب لا يعرف شيئا

بجرائم قتل.. أقوى خصوم ترامب يتهمه بخيانة الجيش الأمريكي

ترشيحاتنا

خطوة واحدة تفصلنا عن اللقاح الصيني.. تفاصيل

في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل الثومية السورية

أخبار الرياضة| نادي الإسماعيلي يثير الجدل بسبب محمد صلاح.. وسلبية المسحة الثالثة لعضو مجلس إدارة الدراويش

عادل عبد الرحمن: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك في الخليج.. والمقابل المادي الدليل

أحب الكلام إلى الله يغفل عنه كثيرون.. علي جمعة يوصي بترديد 3 كلمات

قمة الرعب.. شبح طفلة باكية يستنجد بالمارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات