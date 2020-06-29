ترامب يكشف حقيقة دفع روسيا أموال إلى طالبان لقتل جنود أمريكيين

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، التقارير التي تحدثت عن تقديم روسيا مكافآت إلى مقاتلي حركة طالبان الإرهابية من أجل قتل عدد أكبر من الجنود الأمريكيين.





وأكد ترامب أن المخابرات الأمريكية تأكدت من عدم صحة التقارير التي أشارت إلى هذا الأمر.





واضاف ترامب: "ربما تكون المعلومات مزيفة بشأن مكافآت روسية لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان".





وكانت صحف أمريكية نشرت تقارير تشير إلى أن روسيا قد منحت مقاتلي حركة طالبان الأفغانية الكثير من الأموال والمكافآت نظير قتل عدد أكبر من الجنود الأمريكيين.





يذكر أن الولايات المتحدة قد وقعت على اتفاقية على حركة طالبان الأفغانية، بموجبه ينتهي الصراع الدائر في البلاد منذ سنوات.



