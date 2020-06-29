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تعليم

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات الامتحانات.. صور

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:07 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب اخر استعدادات الكليات لأعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للسنوات النهائية بكليتى الحقوق والتربية الرياضية.
واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على تجهيز القاعات والمدرجات والكنترولات في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المغربى إنه تم وضع خطة للإجراءات والآليات اللازمة لعقد الامتحانات فيما يخص جداول الامتحانات التحريرية ولجان الامتحانات والمراقبين.

كما تابع نائب نائب رئيس الجامعة أعمال الكنترول والإدارة الطبية وتواجد الأطباء والتمريض وكذلك النظر في آليات التعامل مع الحالات المرضية والمشتبه بها للطلاب خلال فترة الامتحانات.

من ناحية أخرى تفقد الدكتور المغربى المدينة الجامعية ببنها لمتابعة التجهيزات لفتح باب التقدم لطلاب السنوات النهائية الراغبين في اعادة التسكين في المدن الجامعية وذلك بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة وبدء أعمال الامتحانات في الأول من يوليو القادم.
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات الامتحانات.. صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات الامتحانات.. صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات الامتحانات.. صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات الامتحانات.. صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات الامتحانات.. صور
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