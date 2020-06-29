AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير اقتصادى: التجارة الإليكترونية حققت 80 مليار جنيه فى الربع الأول من 2020..فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادى، إن برنامج الاصلاح الاقتصادى كان يهدف للشمول المالى، وظهرت نتائجه مع جائحة فيروس كورونا فى شهر مارس الماضى حيث لم يتأثر الاقتصاد المصرى بشكل كبير، لافتًا إلى أن تحول الاقتصاد الرقمى أصبح مسارًا اجباريًا.

وأضاف الخبير الاقتصادى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، إنه ظهر فى الربع الأول من عام 2020 انتعاش فى التجارة الاليكترونية، مشيرًا إلى أن كان معدل النمو فى التجارة الاليكترونية عام 2016 كان 12% بينما فى 2020 اصبح 20%.

وتابع أن المواطنين تحولوا للتجارة الاليكترونية خوفًا من انتشار فيروس كورونا، مضيفًا أنه فى الربع الأول من عام 2020 حققت التجارة الاليكترونية 80 مليار جنيه مصرى.

وأوضح أن هناك قاعدة بيانات دشن لاستكشاف الطاقات البشرية ومساعدتهم للدخول فى الاقتصاد الرقمى والذى أصبح بمثابة اقتصادا موازيا، مؤكدًا أن الاقتصاد الرقمى سيكون به ابتكارات وكفاءة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال 30 عاما.. صادرات ألمانيا في أسوأ مستوى لها بسبب كورونا

الرئيس السيسي و6 سنوات من الإنجازات فى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.. إنشاء 3 مدن صناعية.. إتاحة 140 ألف فرصة عمل مباشرة.. تخريج 58 ألفا من العمالة الفنية المؤهلة

بقيمة 2 تريليون و297 مليار جنيه.. النواب يقر أضخم موازنة مصرية.. وزير المالية يزف بشرى بشأن رفع الرواتب.. ويشيد بدعم البرلمان

د.حسام درويش يكتب: التجارة الالكترونية قاطرة النمو الاقتصادي

ترشيحاتنا

دعاء بعد صلاة الفجر للزواج بـ3 آيات من سورة البقرة

زيادة تصل 160 جنيها.. صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بعد غد

آمن وفعال.. الجيش الصيني يحصل على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح ضد كورونا

أحب الكلام إلى الله يغفل عنه كثيرون.. علي جمعة يوصي بترديد 3 كلمات

ما الحكم إذا حدث وطء محرم أثناء الحيض.. هل يجب على الزوجة الاغتسال؟

وسط الورود.. رزان المغربي بإطلالة صباحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مؤثرة.. ممرضة تعانق طفلها لأول مرة بعد فراق 11 أسبوعًا بسبب كورونا

شقاوة عيال.. طفلة تبلغ الشرطة عن والدتها بسبب مزحة.. والأم في حالة صدمة

مبهرة و جذابة .. 20 صورة تبرز جمال نوال الزغبى فى عيد ميلادها