خبير اقتصادى: التجارة الإليكترونية حققت 80 مليار جنيه فى الربع الأول من 2020..فيديو

قال الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادى، إن برنامج الاصلاح الاقتصادى كان يهدف للشمول المالى، وظهرت نتائجه مع جائحة فيروس كورونا فى شهر مارس الماضى حيث لم يتأثر الاقتصاد المصرى بشكل كبير، لافتًا إلى أن تحول الاقتصاد الرقمى أصبح مسارًا اجباريًا.





وأضاف الخبير الاقتصادى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، إنه ظهر فى الربع الأول من عام 2020 انتعاش فى التجارة الاليكترونية، مشيرًا إلى أن كان معدل النمو فى التجارة الاليكترونية عام 2016 كان 12% بينما فى 2020 اصبح 20%.





وتابع أن المواطنين تحولوا للتجارة الاليكترونية خوفًا من انتشار فيروس كورونا، مضيفًا أنه فى الربع الأول من عام 2020 حققت التجارة الاليكترونية 80 مليار جنيه مصرى.





وأوضح أن هناك قاعدة بيانات دشن لاستكشاف الطاقات البشرية ومساعدتهم للدخول فى الاقتصاد الرقمى والذى أصبح بمثابة اقتصادا موازيا، مؤكدًا أن الاقتصاد الرقمى سيكون به ابتكارات وكفاءة.