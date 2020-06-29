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أخبار البلد

بعد افتتاح قصر البارون .. رسائل وزير السياحة و الآثار للعالم بحضور الرئيس

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:36 ص
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار
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محمد الاسكندرانى
استعرض الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار ، موقف المشروعات الأثرية على مستوى الجمهورية ، أبرزها  موقف المتحف المصري الكبير و الذي يقع  على490 ألف متر مربع والذي انتهت الأعمال فيه بنسبة 90%  .

ووجه وزير السياحة و الآثار عدة رسائل خلال كلمته ،في مراسم افتتاح مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، أن مصر لا تنسى تاريخها ، كما نحتفل اليوم بتأسيس  حي مصر الجديدة الذي بني عام 1905 ، الحرص على التراث والحضارة مؤكدا شاعرنا الأول الحفاظ على التراث للأجيال القادمة .


أضاف إلى أن منطقة الأهرامات ، ستشهد افتتاح أول مطعم سياحي ،بالتنسيق مع إحدى الشركات المصرية للخدمات مشير الى أن هناك ضوابط سلامة صحية لعودة السياحة الداخلية و الخارجية ، جادة و الجميع متقبلها ، فى كافة المناحى السياحية . 

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