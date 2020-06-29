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محافظات

تعافي 52 حالة من فيروس كورونا بمستشفيات عزل الغربية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:19 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحمد علي
أصدرت  مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم بيانا إعلاميا حول خروح  52 حالة من مصابي فيروس "كورونا" المستجد عقب تعافيهم وتماثلهم للشفاء بمستشفيات العزل على مستوي المحافظة.


من جانبه أكد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة أن إجمالي الحالات التي تعافت وخرجت من المستشفى حتى اليوم يبلغ 1700حاله تعاف، من بدايه 22/5 إلى الآن بعد خضوعهم للعلاج المقرر من قبل وزارة الصحة .


وأشار "حميده " أن  الرعاية العلاجية  متوفرة  من قبل الأطقم  الطبية بالمستشفيات والتى لا تتوانى عن خدمة المرضى خلال فترة العلاج .
وجدير بالذكر أن نائب محافظ الغربية اوضح  أن العمل داخل المؤسسات والأماكن العامة بتشغيل المصاعد إن وجدت بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابيه وغلق اماكن العاب الاطفال وحظر اقامة الحفلات والمناسبات الخاصة او اى نشاط يتعلق بتجمعات .


وأشار المحافظ أنه تم  توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام ووضع ملصقات ارضية لتنظيم اماكن الانتظار امام دورات المياه والمصاعد والالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دوري فى كافة الانحاء مع الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل واخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان .
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