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أخبار العالم

بعد استدعائها بسبب تصريحاتها.. السفيرة الأمريكية في لبنان: الاجتماع كان إيجابيا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
استدعت وزارة الخارجية البنانية، اليوم الاثنين، السفيرة الأمريكية،  دوروثي شيا، على خلفية تصريحاتها ضد حزب الله.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، قالت السفيرة الأمريكية، بعد لقائها وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتى، في مقر الوزراة ببيروت إن "الاجتماع كان ايجابيا".

وتابعت السفيرة الأمريكية: "أؤكد أن علاقتنا مع لبنان ثنائية وقوية وستكون ذات فائدة على البلدين والشعبين".

وأضافت شيا: "لقد طوينا الصفحة والأهم التركيز على الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان".

ومن جانبها، أكدت الخارجية اللبنانية على أهمية التعاون بين الحكومتين اللبنانية والأمريكية في المجالات كافة وذلك دعما للبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وبدوره، شدد وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتّي، على حرية الإعلام وحق التعبير.

كانت السفيرة دوروثي شيا قالت في مقابلة أجرتها معها قناة "الحدث"، الجمعة الماضي، أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير حيال دور "حزب الله" المصنف منظمة إرهابية"، مضيفة "لقد أعاقت بعض الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة".

وعلى إثر ذلك، استدعى وزير الخارجية اللبناني استدعى السفيرة الأمريكية في بيروت لمطالبتها بعدم التدخل في الشئون الداخلية اللبنانية، فضلا عن منع إجراء أي مقابلة معها.
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