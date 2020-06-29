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اقتصاد

قطاع الأعمال: إعادة هيكلة مصر للسياحة ومنطقة المعمورة بشكل حضاري

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه جاري حاليا إعادة هيكلة شاملة لشركة مصر للسياحة من خلال استشاري دولي لتعود لمكانتها والمنافسة بقوة في السوق.


وأضاف خلال ندوة جمعية رجال الاعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الإثنين أن الوزارة تعمل حاليا على  مشروع إنشاء منصة إلكترونية للترويج للمقاصد السياحية غير التقليدية في مصر تحت مسمى “طوف وشوف".


وأشار إلى اننا نعمل على  تطوير الأصول الفندقية وكذلك نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير فروع شركات التجارة الداخلية

 
ونوه إلى دراسة الوضع الحالي لمنطقة المعمورة وإعداد تصور واضح لإعادة هذه المنطقة لرونقها ومظهرها الجمالي لتعود منطقة جذب مرة أخرى للإسكندرية، مع تقديم رؤية معمارية حول إعادة التنسيق للمباني بما يتوافق مع الشكل الجمالي والمظهر الحضاري الذي كانت تتميز به المنطقة وطبيعتها الأساسية كقرية سياحية وواحد من أشهر المصايف المصرية.

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