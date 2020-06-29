صرف 7 مليارات جنيه من مديونيات الشركات بداية من يوليو.. الجمعية العمومية لاتحاد‎ المقاولين تعتمد ميزانية العام المالي 2019

عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء جمعيته العمومية العادية بالمقر الرئيسي للاتحاد بحضور المهندس محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد وهشام أحمد يسري أمين عام الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ولفيف من شركات المقاولات أعضاء الجمعية العمومية.





واستعرضت الجمعية الميزانية العمومية للاتحاد عن العام المالي المنتهي فى 31/12/2019، واعتمدت الميزانية العمومية للاتحاد بموافقة أعضاء الجمعية العمومية، وأشاد الحضور بالمجهودات التي قام بها رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، وتم توجيه الشكر لهم على ما بذلوه خلال العام المالي المنتهي .





وشرح المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد والجمعية العمومية مسيرة الإنجازات التي قادها خلال 2019، موضحا أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات أبرزها موافقة مجلس النواب على تخفيض رسوم التوثيق لسابق الخبرات لشركات المقاولات مما يدعم صناع تصدير المقاولات.





وقال إنه فى بداية أزمة جائحة كورونا عقد اجتماعات مبكرة مع رئيس الوزراء بحضور وزير الإسكان والنقل ورئيس الهيئة الهندسية للمطالبة بمد مدد التنفيذ للمشروعات 6 شهور و صرف دفعات عاجلة للشركات وتعويض العمالة غير المنتظمة، وتم الاجتماع مرة أخرى لمتابعة إجراءات الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في قطاع الإنشاءات، والإجراءات الاحترازية .





وأضاف رئيس الاتحاد خلال الاجتماع أنه عقد العديد من الاجتماعات بحضور أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد مع قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ووزير الإسكان، وتم بالفعل صرف شرائح بلغت 50 مليار خلال العام المالي 2019/ 2020.





وأوضح أن ذلك لم يحقق توقعات قطاع المقاولات، حيث أن المديونية أكبر من ذلك بكثير، ونأمل خلال الفترة الحالية صرف المزيد من المستحقات حيث أنه من المتوقع صرف ما بين ٧ إلى ٨ مليار جنيه إلى شركات المقاولات اعتبارًا من الشهر المقبل.





كما أكد أن الاتحاد حرص على زيادة التمويل لشركات قطاع المقاولات في الظروف الحالية من خلال ضم قطاع المقاولات لمبادرة البنك المركزي الـ100 مليار جنيه بفائدة 8 % متناقصة ، حيث طالب عبر خطاب رسمي لمحافظ البنك المركزي بدعم قطاع المقاولات، أسوة بالقطاعات الصناعية والزراعية، وعقب موافقة البنك المركزي تم عقد اجتماع بالفيديوكونفرانس مع محافظ البنك المركزي شملت آلية توفير التمويل للقطاع ، وكذلك تم عقد اجتماع مع ممثلي البنك الأهلي المصري وبنك مصر للوصول لأفضل طريقة لتنفيذ المبادرة.





وأشار المهندس محمد سامي سعد إلى أنه يعمل على تطوير المنظومة الالكترونية بالاتحاد لمواكبة النقلة النوعية التكنولوجية الجديدة من تطبيقات الموبايل وخلافه ، بما ييسر على المقاول إنهاء أعماله بالاتحاد بسهولة وسرعة وجاري العمل على تحديث البرامج الالكترونية التي يعمل بها الاتحاد بالكامل .





وفى ختام كلمته أكد رئيس الاتحاد أنه يثق في أن أعضاء الاتحاد سيكونون بعزيمتهم ومشاركتهم و حرفيتهم المهنية أعظم ضمان لتحقيق تلك الغايات.





من جانبه قال المحاسب هشام يسري أمين عام الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن الاتحاد قام بالعديد من الجهود والإنجازات المختلفة لخدمة المهنة وقطاع المقاولات والدفاع عن مصالح أعضاء الاتحاد في مختلف الجهات.





وأشار إلى أن زيادة حجم الأعمال الداخلية لشركات المقاولات، نتيجة حرص الاتحاد على المزيد من فرص العمل بالمشروعات التنموية العملاقة ، التي تتم حاليًا على أرض مصر، كالعاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس والعلمين الجديدة والمشروع القومي للطرق ومشروعات الإسكان الضخمة وغيرها من المشروعات الكبرى.



