كيفية استخدام ماء الأرز لـ الشعر

تعانى اغلب الفتيات من مشكلة سقوط الشعر وتلجأ الى استخدام مكواه الشعر لفرده، ولكن هناك وصفة طبيعية بدون تكلفة تساعدك فى إنقاذ شعرك من المكواه المدمرة وتقليل تقصيف الشعر.
كوب من الأرز غير المطبوخ
كوبين من الماء المعدني أو المفلتر
لذا قدمت الدكتورة الصيلانية، ايه صقر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وصفة ماء الارز لتقوية الشعر وتقليل التقصف وتقوية وفرد الشعر بطريقة طبيعية.
كوب من الأرز غير المطبوخ
كوبين من الماء المعدني أو المفلتر
غسل الأرز جيدًا وتنظيفه
ثم وضعه في الماء لمدة 24 ساعة
ثم يصفى الأرز وتأخذ الماء وتوضع في الثلاجة ويستخدم في بخاخ لرش فروة الشعر به يوميًا أو 3 أيام في الأسبوع.