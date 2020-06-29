كيفية استخدام ماء الأرز لـ الشعر

كوب من الأرز غير المطبوخ

كوبين من الماء المعدني أو المفلتر

غسل الأرز جيدًا وتنظيفه

ثم وضعه في الماء لمدة 24 ساعة

ثم يصفى الأرز وتأخذ الماء وتوضع في الثلاجة ويستخدم في بخاخ لرش فروة الشعر به يوميًا أو 3 أيام في الأسبوع.