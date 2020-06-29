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مرأة

كيفية استخدام ماء الأرز لـ الشعر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تعانى اغلب الفتيات من مشكلة سقوط الشعر وتلجأ الى استخدام مكواه الشعر لفرده، ولكن هناك وصفة طبيعية بدون تكلفة تساعدك فى إنقاذ شعرك من المكواه المدمرة وتقليل تقصيف الشعر.

لذا قدمت الدكتورة الصيلانية، ايه صقر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وصفة ماء الارز لتقوية الشعر وتقليل التقصف وتقوية وفرد الشعر بطريقة طبيعية.


كوب من الأرز غير المطبوخ

كوبين من الماء المعدني أو المفلتر

غسل الأرز جيدًا وتنظيفه

 ثم وضعه في الماء لمدة 24 ساعة

ثم يصفى الأرز وتأخذ الماء وتوضع في الثلاجة ويستخدم في بخاخ لرش فروة الشعر به يوميًا أو 3 أيام في الأسبوع.



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