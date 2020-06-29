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ديني

التباعد بين الصفوف بعد فتح المساجد.. أزهري يرد على المعترضين.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:11 م
التباعد بين الصفوف
التباعد بين الصفوف
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محمد شحتة
ورد إلى البث المباشر  للأزهر  الشريف، سؤال يقول صاحبه "البعض يرى أنه يحدث تماس بين الناس في المواصلات والأماكن العامة، فكيف نتحدث في التباعد في الصلاة ونحث الناس عليه ونرفض الصفوف؟

وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، أن الصلاة يجب فيها الحفاظ على النفس من أي شئ آخر، ولهذا شرع لنا ربنا صلاة معينة في حالة الخوف بصورة مختلفة عما هي موجودة في حالة الأمن.

وأشار إلى أنه إذا كان الله شرع لنا هذه الصورة من الصلاة للحفاظ على النفس في حالة الخوف، أليس من الأولى أن يحثنا على التباعد وقت الضرر، منوها أن تسوية الصفوف في الصلاة من السنن وليست من الأركان.

وأكد أن التباعد الآن أصبح واجبا لأن فيه حفاظا على أرواح المواطنين في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا.

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