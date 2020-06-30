AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بسبب كورونا .. جامعة بورسعيد تعفى طلاب المدن الجامعية من مصروفات الإقامة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:16 م
جامعة بورسعيد
جامعة بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
عقد مجلس جامعة بورسعيد اجتماعه الشهري بجلسته رقم 142 برئاسة الدكتور  ايمن محمد إبراهيم وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

استعرض المجلس خلال الاجتماع اخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية والأليات اللازمة لعقد الامتحانات التحريرية ولجان الامتحانات والمراقبين والكنترولات والإدارة الطبية وكذلك اليات التعامل مع الحالات المرضية والمشتبه بها من الطلاب خلال فترة الامتحانات 
اقرأ أيضا:


وافق مجلس الجامعة على إعفاء الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية من مصروفات المدينة الجامعية طوال فترة الامتحانات نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد.


وهنأ اللواء  عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال مشاركته عن طريق الفيديوكونفرانس الدكتور ايمن محمد إبراهيم برئاسة الجامعة ومؤكدا على تقديم محافظة بورسعيد كل الدعم لجامعة بورسعيد 

واوضح الغضبان أن الفترة القادمة تشهد المزيد من التعاون بين المحافظة والجامعة والذى يصب بشكل عام في صالح المجتمع البوسعيدي وذلك نظرا لما تقدمة الجامعة باعتبارها سندا وظهير  للمجتمع المدني بالمحافظة.
 
ومن جانبه قدم الدكتور رئيس الجامعة الشكر والتقدير للواء محافظ بورسعيد على دعمة للجامعة والذى تجلى في تعاون المحافظة ومديرياتها المختلفة مع الجامعة في استقبال وضيافة ومغادرة العائدين من دولة الإمارات واستضافتهم بالمدينة الشبابية التابعة للمحافظة 

وأضاف ايمن ابراهيم ان جامعة بورسعيد حريصة على تقديم الدعم الكامل للكليات للعمل على راحة الطلاب والخروج من الامتحانات بسلام وذلك من خلال متابعة أعمال تعقيم وتطهير المدرجات وقاعات الامتحانات بالكليات قبل وبعد دخول الطلاب وتوفير الكمامات والكواشف الحرارية والكلور والمطهرات اللازمة للتعقيم 

وفى نهاية المجلس وافق المجلس على صرف منحة   800 جنيه للجهاز الإداري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 
بسبب كورونا .. جامعة بورسعيد تعفى طلاب المدن الجامعية من مصروفات الإقامة
بسبب كورونا .. جامعة بورسعيد تعفى طلاب المدن الجامعية من مصروفات الإقامة
بسبب كورونا .. جامعة بورسعيد تعفى طلاب المدن الجامعية من مصروفات الإقامة
بسبب كورونا .. جامعة بورسعيد تعفى طلاب المدن الجامعية من مصروفات الإقامة
بسبب كورونا .. جامعة بورسعيد تعفى طلاب المدن الجامعية من مصروفات الإقامة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالة غضب تسود طلاب النقل بجامعة حلوان بعد قرارات جديدة..تفاصيل

محافظ بورسعيد: تجهيز المدينة الجامعية ببورفؤاد لاستقبال العائدين من الخارج

جامعة بورسعيد تعلن بدء تلقي أبحاث طلاب النقل أول يونيو

جامعة عين شمس في أسبوع .. تعلن آليات امتحانات الفرق النهائية .. وتلزم الأساتذة والعاملين بارتداء الكمامات ابتداء من 30 مايو

في جلسة طارئة.. مجلس جامعة بنها يناقش استعدادات الامتحانات وإجراءات مواجهة كورونا.. صور

رئيس جامعة بنها: حريصون على راحة أبنائنا الطلاب والخروج من الامتحانات بسلام.. وجميع القيادات على كافة المستويات موجودون على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى

ترشيحاتنا

اغتيال هاشالو هونديسا.. أغانيه السياسية تهدد عرش ابي أحمد.. صور

تصاعد الأحداث في إثيوبيا.. مظاهرات وأعمال عنف وشغب وقطع للإنترنت والاتصالات

أول تعليق من الأهلي على قرارات كاف: جاهزون لخوض نصف نهائي دوري الأبطال

بعد مقتل فنان شهير.. المظاهرات تجوب إثيوبيا وبيان عاجل من آبي أحمد

بعد إثارتها الجدل بشأن خطوبتها من رونالدو.. 10 صور تبرز جمال عارضة الأزياء جورجينا

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد بـ الدوري الإسباني

AdvertisementS

تراخي المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالجزائر

الإعدام لربة منزل أرضعت طفلتها مية نار

رسميا.. الكاف يعلن مواعيد إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا

أمها على علاقة غير شرعية بالمتهم.. عم طفلة فيصل يروي سيناريو اغتصابها وتقطيعها بـ الساطور: أخدناها شوية عضم بعد ما اتحللت

رغم حقنها بجرعتين بلازما.. تدهور ملحوظ في حالة رجاء الجداوي

فيروس ليزا في إيطاليا يتسبب في قتل قطة ويصيب 4 أفراد

مسئول بمنظمة الصحة العالمية: الأسوأ لم يأت بعد

الوزارة تبحث زيادة العدد.. برلماني : كمامات بطاقات التموين خاصة بكبار السن

عاجل | الكاف يعلن إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

الابن قتل أبوه .. زوج شقيقته يشترك فى الجريمة ويدفنان الجثة بجوار المنزل بالشرقية

أول تعليق من صالح جمعة على واقعة التصفيق له فى تدريبات الأهلي

2 سلاح آلى وطبنجة شهيد للشرطة فى 2017.. مضبوطات إرهابيي شمال سيناء.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 50 .. صور تبرز جمال وفاء صادق

تغنيك عن الأدوية.. فوائد غير متوقعة عند تناول الطماطم

بفستان منفوش.. ديالا مكي تتألق في إطلالة أنيقة.. شاهد