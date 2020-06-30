بسبب كورونا .. جامعة بورسعيد تعفى طلاب المدن الجامعية من مصروفات الإقامة

عقد مجلس جامعة بورسعيد اجتماعه الشهري بجلسته رقم 142 برئاسة الدكتور ايمن محمد إبراهيم وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





استعرض المجلس خلال الاجتماع اخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية والأليات اللازمة لعقد الامتحانات التحريرية ولجان الامتحانات والمراقبين والكنترولات والإدارة الطبية وكذلك اليات التعامل مع الحالات المرضية والمشتبه بها من الطلاب خلال فترة الامتحانات

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وافق مجلس الجامعة على إعفاء الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية من مصروفات المدينة الجامعية طوال فترة الامتحانات نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد.









وهنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال مشاركته عن طريق الفيديوكونفرانس الدكتور ايمن محمد إبراهيم برئاسة الجامعة ومؤكدا على تقديم محافظة بورسعيد كل الدعم لجامعة بورسعيد





واوضح الغضبان أن الفترة القادمة تشهد المزيد من التعاون بين المحافظة والجامعة والذى يصب بشكل عام في صالح المجتمع البوسعيدي وذلك نظرا لما تقدمة الجامعة باعتبارها سندا وظهير للمجتمع المدني بالمحافظة.

ومن جانبه قدم الدكتور رئيس الجامعة الشكر والتقدير للواء محافظ بورسعيد على دعمة للجامعة والذى تجلى في تعاون المحافظة ومديرياتها المختلفة مع الجامعة في استقبال وضيافة ومغادرة العائدين من دولة الإمارات واستضافتهم بالمدينة الشبابية التابعة للمحافظة





وأضاف ايمن ابراهيم ان جامعة بورسعيد حريصة على تقديم الدعم الكامل للكليات للعمل على راحة الطلاب والخروج من الامتحانات بسلام وذلك من خلال متابعة أعمال تعقيم وتطهير المدرجات وقاعات الامتحانات بالكليات قبل وبعد دخول الطلاب وتوفير الكمامات والكواشف الحرارية والكلور والمطهرات اللازمة للتعقيم



