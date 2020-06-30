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تعليم

فى جولات موسعة..نائب رئيس جامعة بنها تتفقد استعدادات الامتحانات للفرف النهائية..صور

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:49 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
أجرت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عددا من الجولات على كليات الجامعة لمتابعة آخر الاستعدادات لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية.
وشملت الجولات كليات الفنون التطبيقية والحاسبات والذكاء الاصطناعي والعلوم والتمريض ، وتابعت نائب رئيس الجامعة مع عمداء الكليات تجهيز قاعات واماكن لجان الإمتحانات والإدارات الطبية  في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقالت " مصطفى " انه تم رفع درجة الاستعدادات داخل قطاع خدمة المجتمع بكليات الجامعة وذلك مع قرب أعمال امتحانات.

واضافت انه تم توفير أجهزة لرش وتعقيم المدرجات وقاعات الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب، فضلا عن توزيع بوابات تعقيم ذاتي على الكليات والمدن الجامعية، وكواشف حرارية لقياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحانات.

وأشارت نائب رئيس الجامعة، إلى أنه تم أيضا توفير عدد كبير من الكمامات وتسليمها للكليات لتوزيعها علي الطلاب قبل دخول اللجان، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من الكلور والمطهرات اللازمة لأعمال التعقيم.
فى جولات موسعة..نائب رئيس جامعة بنها تتفقد استعدادات الامتحانات للفرف النهائية..صور
فى جولات موسعة..نائب رئيس جامعة بنها تتفقد استعدادات الامتحانات للفرف النهائية..صور
فى جولات موسعة..نائب رئيس جامعة بنها تتفقد استعدادات الامتحانات للفرف النهائية..صور
فى جولات موسعة..نائب رئيس جامعة بنها تتفقد استعدادات الامتحانات للفرف النهائية..صور
فى جولات موسعة..نائب رئيس جامعة بنها تتفقد استعدادات الامتحانات للفرف النهائية..صور
فى جولات موسعة..نائب رئيس جامعة بنها تتفقد استعدادات الامتحانات للفرف النهائية..صور
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