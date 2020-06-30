فى جولات موسعة..نائب رئيس جامعة بنها تتفقد استعدادات الامتحانات للفرف النهائية..صور

وشملت الجولات كليات الفنون التطبيقية والحاسبات والذكاء الاصطناعي والعلوم والتمريض ، وتابعت نائب رئيس الجامعة مع عمداء الكليات تجهيز قاعات واماكن لجان الإمتحانات والإدارات الطبية في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت " مصطفى " انه تم رفع درجة الاستعدادات داخل قطاع خدمة المجتمع بكليات الجامعة وذلك مع قرب أعمال امتحانات.





واضافت انه تم توفير أجهزة لرش وتعقيم المدرجات وقاعات الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب، فضلا عن توزيع بوابات تعقيم ذاتي على الكليات والمدن الجامعية، وكواشف حرارية لقياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحانات.



