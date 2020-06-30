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أخبار العالم

بعد رفض الانتربول النظر في اعتقال ترامب.. أول تعليق من السلطة القضائية الإيرانية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، رفضها إعلان الشرطة الدولية، الإنتربول، عدم النظر في طلبها بملاحقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و35 شخصا آخرين تعتبرهم طهران مسؤولين عن اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني لكونها قضية سياسية تتناقض مع دستور المنظمة.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، قال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، إن اغتيال قاسم سليماني ليس بالقضية السياسية أو العرقية، مضيفا أنها "جريمة قتل شخص دخل دولة أخرى بدعوة رسمية من تلك الدولة، إضافة إلى أنه رمز من رموز محاربة الإرهاب".

وأكد إسماعيلي أن "ذلك دليل على أن القضية ليست سياسية"، مشددا على أن "طهران لن تضيع دماء قاسم سليماني هدرا".

وكانت طهران أعلنت أمس الإثنين عن تقديم 36 اسمًا إلى الشرطة الدولية "الإنتربول" أصدرت بحقهم مذكرة اعتقال، وهي شخصيات سياسية وعسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، ومن بين الشخصيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولكن أعلنت الشرطة الدولية "الإنتربول" أنها لن تنظر في الطلب الإيراني بملاحقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و35 شخصا آخرين تعتبرهم طهران مسؤولين عن اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني لأن النظر سيتناقض مع دستور المنظمة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الدولية في مقرها بمدينة ليون الفرنسية إن المادة الثالثة من هذه الوثيقة تمنع الإنتربول من اتخاذ أي خطوات تحمل طابعا سياسيا وعسكريا وطائفيا وعرقيا، مضيفا: "عندما سيتم توجيه مثل هذا الطلب إلى الأمانة العامة، وإذا حصل ذلك، لن تنظر فيه الإنتربول، وذلك وفقا لدستورها وقواعدها".
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