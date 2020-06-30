بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.. توفير شاشات تفاعلية بمراكز الشباب لتسهيل تقديم شكاوى المواطنين

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك لبحث التعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبل.





وأسفر اللقاء عن الإتفاق علي التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز حماية المستهلك من خلال البدء في توزيع الشاشات التفاعلية بمراكز الشباب لتسهيل تقديم الشكاوي إلى جهاز حماية المستهلك، وكذلك تحديد الأسعار داخل المطاعم والكافيهات بمراكز الشباب والأندية الرياضية وشمول الخدمات المقدمة لأعضاء النوادي وخضوعها لقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، وسيتم البدء في عدد ١٠ أندية لعقد ندوات توعويه بالقانون.





وأكد وزير الشباب والرياضة أنه سيتم توفير متطوعين شباب من خلال الوزارة للعمل علي زيادة الوعي لدي المواطنين كدعم من الوزارة لجهاز حماية المستهلك، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الجهاز في توعية المواطنين بحقوقهم.



