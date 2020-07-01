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أخبار العالم

CNN: ترامب تلقى تقريرًا استخباراتيًا بمكافآت روسيا لقتل جنوده في 2019

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:20 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن البيت الأبيض تلقى معلومات استخبارية في أوائل عام 2019 تشير إلى أن الممثلين الروس كانوا يعرضون مكافآت لقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان، قبل أكثر من عام من ادعاء الرئيس دونالد ترامب أنه لم يتم إطلاعه على نفس التهديد، وفقًا لمصدر مطلع على الوضع.

ويأتي هذا الكشف بعد أن نفى البيت الأبيض مرارًا وتكرارًا أن ترامب "أطلع شخصيًا" على معلومات استخبارية مماثلة هذا العام، مدعيًا ​​أن التقييم "لم يتم التحقق منه".

لكن مسؤولًا أمريكيًا مطلعًا على أحدث المعلومات أخبر CNN يوم الاثنين أن المعلومات حول المكافآت الروسية تم تضمينها في الإحاطة اليومية الرئاسية (PDB) في وقت ما في ربيع هذا العام.. تتضمن الوثيقة المكتوبة أهم معلومات أجهزة المخابرات وأكثرها إلحاحًا.

وعلمت "سي إن إن"، الآن أن التهديد ورد في تقارير الاستخبارات التي قدمت إلى مجلس الأمن القومي منذ أكثر من عام.

وقال المصدر إنه في ذلك الوقت، لم يكن من الواضح ما هي المجموعة أو الكيان المرتبط بروسيا الذي قدم العرض، إذا قبلت طالبان أو ما إذا كانت المكافآت مرتبطة بأي هجمات على القوات الأمريكية.
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