مسئول بوزارة الشباب: اللاعب المصاب بـ كورونا مهدد بالموت المفاجئ... فيديو

قال شريف عزمي، عضو اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، إن اللاعب المصاب بكورونا مُهدّد بالموت المفاجئ.





وأضاف شريف عزمي، من خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت، على قناة « صدى البلد»، إنه لا يجب منح اللاعبين الإذن بالعودة للتدريبات؛ إلا بعد إجراء المسحة الثانية، فلا يجب الاعتماد على نتيجة المسحة الأولى فقط.





وأوضح شريف عزمي، أن السبب فى ذلك، إن اللاعب قد يكون حاملا للعدوى، ولا تظهر عليه إلا متأخرًا، ولذلك يجب أن يخضع لمسحتين وليس مسحة واحدة.





كما أكد عضو اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، على أهمية المسحة الثالثة من أجل الاطمئنان على اللاعبين، بشكل دوري.





وشدد على أهمية عدم التسرع فى الدفع باللاعب الذى تعافى بالفيروس التاجي، على أن يتم منحه الوقت الكافى قبل العودة، خاصة أن اللاعب المصاب بكورونا مهدد بالموت المفاجئ.