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محافظات

في ذكرى 30 يونيو.. الطائرات الورقية بأعلام مصر وصور الرئيس السيسي تزين سماء طور سيناء

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:51 ص
.الطائرات الورقية
.الطائرات الورقية تحمل صور السيسي
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ايمن محمد
زينت الطائرات الورقية التي تحمل أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي سماء طور سيناء احتفالا  بذكرى ثورة ٣٠ يونيو  السابعة حيث شارك عشرات الشباب من جمعيات الكشافة وأعضاء مراكز الشباب في إطلاق الطائرات الورقية التي تم تلوينها على شكل علم مصر وتحمل صور الرئيس السيسي في مبادرة  اطلق عليها "ارفع راسك فوق".
 
وقد أقيمت المبادرة تحت رعاية اللواء خالد فودة من محافظ جنوب سيناء وإشراف محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

وذلك في استاد طور سيناء وبحضور القائد الكشفي ربيع قرني وسط فرحة وسعادة من الأطفال والشباب المشاركين.

وقد راقب أهالي وسكان طور سيناء الطائرات الورقية التي ترفرف في سماء طور سيناء.

ومن جانبه أكد محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة إن المبادرة احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو وتعريف الشباب بالثورة التي قام الشعب المصري علاوة على تنمية روح الولاء والانتماء  للوطن.

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في ذكرى 30 يونيو.. الطائرات الورقية بأعلام مصر وصور الرئيس السيسي تزين سماء طور سيناء
في ذكرى 30 يونيو.. الطائرات الورقية بأعلام مصر وصور الرئيس السيسي تزين سماء طور سيناء
في ذكرى 30 يونيو.. الطائرات الورقية بأعلام مصر وصور الرئيس السيسي تزين سماء طور سيناء
في ذكرى 30 يونيو.. الطائرات الورقية بأعلام مصر وصور الرئيس السيسي تزين سماء طور سيناء
في ذكرى 30 يونيو.. الطائرات الورقية بأعلام مصر وصور الرئيس السيسي تزين سماء طور سيناء
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