AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من أجل "شديد الخطورة".. شاهد ريم مصطفى تخضع لتمرينات قاسية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:08 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة - سعيد فراج

نشرت الفنانة ريم مصطفى، فيديو لها من داخل الجيم، وهي تخضع لتمرينات قاسية، من أجل مشاركتها في مسلسل "شديد الخطورة"، المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية. 


وشارك المؤلف محمد سيد بشير متابعيه على "إنستجرام" صورة من كواليس مسلسله الدرامي الجديد "شديد الخطورة"، المقرر عرضه الأيام القليلة المقبلة، على تطبيق "watch it". 


وظهر مؤلف العمل محمد بشير، برفقة الفنان احمد العوضي والنجمة ريم مصطفى وعلق كاتبًا:"اثناء تحضير #شديد_الخطورة


وينتمي مسلسل "شديد الخطورة" لدراما التشويق والحركة ويشارك في البطولة ريم مصطفى وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي والفنانة ناهد رشدي ونخبة من نجوم الدراما المصرية؛ العمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي. 


وتدور أحداث المسلسل حول مهندس شاب يعمل في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد بشير يروج لمسلسل شديد الخطورة لـ أحمد العوضي

"WATCH iT" تعرض مسلسل "شديد الخطورة".. أول يوليو

أحمد العوضي يروج لمسلسله الجديد شديد الخطورة

بـ البوستر.. ريم مصطفى تروج لمسلسلها الجديد شديد الخطورة

فيديوجراف.. تفاصيل العرض الأول لمسلسل شديد الخطورة

دمك خفيف.. ريم مصطفى تشعل إنستجرام بصورة جديدة لها

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. حقيقة إصابة ضياء عبد الخالق بـ كورونا.. إخلاء سبيل فجر السعيد

ابنها تركها في الشارع.. القباچ توجه بإنقاذ سيدة مسنة بلا مأوى.. صور

بفستان على الموضة .. ريهام حجاج تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

فيديوجراف.. أزمات فى حياة عبلة كامل

5 سنوات على معركة 1 يوليو .. القوات المسلحة تنجح فى إحباط مخطط إعلان ولاية سيناء بالشيخ زويد.. وزيارة السيسي لشمال سيناء بالزي العسكري.. فيديو وصور

بعد إعلان قطونيل.. ميس حمدان متهمة بالتنمر على الفتيات المحجبات أصحاب الأسنان غير المتناسقة

AdvertisementS

بعد مصرع ٤ وإصابة ١٣شخصا.. إحالة قضية حادث طبيبات المنيا للجنايات

ساخن وبارد.. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ويطرد الفضلات

بعد دعمها لـ يوسف الشريف.. ناهد السباعي تكشف عن موقفها من مخرج طلب تصويرها عقب خروجها من الحمام

قطع المرافق لغير الملتزمين..الحكومة: خطة تنفيذية لانتهاء أصحاب العقارات من طلاء الواجهات

إحالة ربة منزل إلى المفتي لارتكابها جريمة قتل زوجها في البساتين

بشرى سارة.. صرف علاوة شهرية 75 جنيها للموظفين وحافز إضافى 375 جنيها اليوم

اجتاز الاختبار الطبي.. مصادر تؤكد حصول الترجي على توقيع مدافع الزمالك ٣ مواسم

بتهمة الإعلان عن ممارسة البغاء وتحريض أخريات.. حبس ريناد عماد فتاة التيك توك

خبير بيئي: ترعة المريوطية وسيلة للتخلص من التماسيح بعد كبر حجمها

مصر ملتزمة بالإطار الزمني .. شكري يرد على احتمالات استخدام الصين حق الفيتو لصالح إثيوبيا

إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في مصر

تعويض الأهلي.. نجم الزمالك يضع شروطا للجبلاية فى حال إلغاء الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم مثالية.. مواقف للأميرة ديانا لا تنسى مع ابنيها ويليام وهاري.. شاهد

بعد إغلاق أكثر من ثلاثة شهور.. الأهرامات تستقبل الزوار من جديد.. فيديو وصور

يقوي المناعة وينظف الكلى.. طريقة عمل عصير البقدونس بالليمون