من أجل "شديد الخطورة".. شاهد ريم مصطفى تخضع لتمرينات قاسية

نشرت الفنانة ريم مصطفى، فيديو لها من داخل الجيم، وهي تخضع لتمرينات قاسية، من أجل مشاركتها في مسلسل "شديد الخطورة"، المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية.

وشارك المؤلف محمد سيد بشير متابعيه على "إنستجرام" صورة من كواليس مسلسله الدرامي الجديد "شديد الخطورة"، المقرر عرضه الأيام القليلة المقبلة، على تطبيق "watch it".

وظهر مؤلف العمل محمد بشير، برفقة الفنان احمد العوضي والنجمة ريم مصطفى وعلق كاتبًا:"اثناء تحضير #شديد_الخطورة.





وينتمي مسلسل "شديد الخطورة" لدراما التشويق والحركة ويشارك في البطولة ريم مصطفى وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي والفنانة ناهد رشدي ونخبة من نجوم الدراما المصرية؛ العمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.

وتدور أحداث المسلسل حول مهندس شاب يعمل في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة.