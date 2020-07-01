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فن

يهتم بالمرأة..بريانكا شوبرا توقع عقدا تلفزيونيا مع منصة أمازون

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:14 م
بريانكا شوبرا
بريانكا شوبرا
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نبيل العدوى
وقعت النجمة الهندية العالمية "بريانكا شوبرا" على عقد تليفزيوني لمدة عامين مع منصة امازون، وحسب تصريحها أن هذا الاتفاق في إطار السعي منها لتقديم اعمال اكثر عن المرآة وبشكل يصل لجميع انحاء العالم.

وأكدت بريانكا شوبرا أنها تسعى باستمرار لأفكار جديدة ولا تريد أن تقتصر أعمالها على الترفيه.

ونعت النجمة العالمية بريانكا شوبرا، مواطنها نجم بوليوود عرفان خان الذي وافته المنيه قبل أيام عن عمر يناهز 53 عاما.

يذكر أن بريانكا لديها بالفعل مشروع اخر مع امازون ،وهو برنامج استعراضي يشارك في إنتاجه زوجها المطرب الأمريكي نيك جوناس.
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