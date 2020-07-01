يهتم بالمرأة..بريانكا شوبرا توقع عقدا تلفزيونيا مع منصة أمازون

وقعت النجمة الهندية العالمية "بريانكا شوبرا" على عقد تليفزيوني لمدة عامين مع منصة امازون، وحسب تصريحها أن هذا الاتفاق في إطار السعي منها لتقديم اعمال اكثر عن المرآة وبشكل يصل لجميع انحاء العالم.





وأكدت بريانكا شوبرا أنها تسعى باستمرار لأفكار جديدة ولا تريد أن تقتصر أعمالها على الترفيه.





ونعت النجمة العالمية بريانكا شوبرا، مواطنها نجم بوليوود عرفان خان الذي وافته المنيه قبل أيام عن عمر يناهز 53 عاما.



