رزان مغربى تستعيد ذكريات مهرجان القاهرة السينمائي مع عمر الشريف.. شاهد

نشرت الفنانة رزان مغربى، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها.
وظهرت فى الصورة برفقه الفنان الراحل عمر الشريف من مهرجان القاهرة السينمائي.
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وكتبت معلقه على الصورة:"من ذكريات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كنت وقتها عايشة في لندن و لبيت الدعوة لأول مرة من اجمل اللحظات كنا اتقابلنا في باريس قبلها بسنتين سعادة و فرح لا توصف النجم الكبير عمر الشريف لورانس العرب فتى احلام العالم كله اجمل راجل في الدنيا فتى الشاشة الاول و الاجمل ....المبدع".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضى عبر شاشة ام بس سى مصر، وكشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفة أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.