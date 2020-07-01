رزان مغربى تستعيد ذكريات مهرجان القاهرة السينمائي مع عمر الشريف.. شاهد

نشرت الفنانة رزان مغربى ، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها.





وظهرت فى الصورة برفقه الفنان الراحل عمر الشريف من مهرجان القاهرة السينمائي.





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وكتبت معلقه على الصورة:" ‎من ذكريات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كنت ‎ وقتها ‎عايشة في لندن و لبيت الدعوة لأول مرة من اجمل اللحظات كنا اتقابلنا في باريس قبلها بسنتين سعادة و فرح لا توصف النجم الكبير عمر الشريف لورانس العرب فتى احلام العالم كله اجمل راجل في الدنيا فتى الشاشة الاول و الاجمل ....المبدع".







