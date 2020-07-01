مازال الجدل مستمرًا.. يوسف الشريف يشعل الخلاف بين الفنانين.. فيديو

أثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الأخيرة بعد تصريح الفنان يوسف الشريف ، في حلقته مع الإعلامي رامي رضوان، بأنه يرفض المشاهد الساخنة في أعماله الفنية، ويرفض القُبلات والأحضان وغيره.





وجه رضوان لـ الشريف، سؤالًا خلال لقائهما عبر قناة dmc الفضائية، الذي استفسر فيه الأول عن سبب عدم تصوير مشهد قيام سهر الصايغ بحمل الروبورت زين، في مسلسل «النهاية » الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.





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وقال يوسف الشريف ، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أنه له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.





وقال الشريف: "قصة هذا المشهد مصطنعة لكن الحقيقى أنني وضعت لنفسى قيودا كثيرة "من زمان جدا" من حوالى عشر سنوات بعد تقديم فيلم فتح عينيك ، وهذا معروف عنى، وأعتقد انها حرية شخصية خاصة أنني لا أؤذى بها أحدا".





وعن وضع هذه القيود فى عقود أعماله، قال الشريف: «نعم لجأت لوضع هذه القيود فى العقد الفنى قبل امضائى عليه لكى أتجنب حدوث أي خلافات بعد بدء تصوير العمل ولا أنكر أن هذه القيود عرقلت من مشواري الفنى لكن الأهم لى هو "إرضاء الله سبحانه وتعالى"».





وتحفظ الكثير من الفنانين على تصريح يوسف الشريف، ولم يبدوا رأيهم، باستثناء البعض الذين حرصوا على إبداء رأيهم الشخصي، أو تنويهًا حول زميلهم ورأيه.



