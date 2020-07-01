AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حل سحرى.. لتطويل الأظافر فى أسبوع

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:29 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
تلجأ بعض النساء الى معرفة بعض الحيل للحصول على  الأظافر الطويلة التى تعتبر من علامات الأنوثة عند الفتيات، لكن لسوء الحظ تتعرض كثير من الفتيات لمشكلة تشقق او كسر الأظافر، .

لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، بعض العناصر الطبيعية لتطويل الأظافر في أسبوع.

الزنك :
يوجد في البحريات
بذور الشيا وحب القرع وبذر دوار الشمس

البيوتين :
متواجد في البيض و اللحم الاحمر والدجاج

الكبريت : متوفر في االكرنب والبروكلي والبصل

الخطوط البيضاء ::
قد لا تكون المشكلة بنقص عناصر تغذوية ،قد تكون بسبب تعرض الاظافر لضربات او تناول بعض الأدوية او بعض المشاكل الصحيةلذلك يجب مراجعة طبيب جلدية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو المواعين أثرت عليهم.. قوي أظافرك بهذة الخلطة

وصفة مذهلة وسريعة للتخلص من تشققات الجلد

10 أطعمة لحماية الأظافر من الكسر

عشان العيد.. أهم الخطوات لتجميل الأظافر دون مركز تجميل

عوض نقص فيتامين سي بهذه الأطعمة

مش بتطول بسهولة... ماسك للأظافر

ترشيحاتنا

7 أندية أوروبية تسعى لخطف أشرف بن شرقي من الزمالك

من يفوز بلقب الدوري الإسباني بين ريال مدريد المستفيق وبرشلونة المتعثر

الخرطوم بتفاجئنا.. سامح شكري: إحنا مش مطمنين للسد وممكن يغرق السودان

شكرا على تعبك معايا يا بنت الاصول.. محمد عواد يوجه رسالة لزوجته بعد إصابته بكورونا

فوائد تناول اللب السورى.. تعرف عليها

سامح شكري: تطور خلال الاسبوعين المقبلين في قضية سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ملابس قصيرة.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 8 أكواب من الماء يوميا

حل سحرى.. لتطويل الأظافر فى أسبوع