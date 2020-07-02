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نائب وزير التعليم: دول العالم تطورت نتيجة اهتمامها بالتعليم الفني ..فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:05 ص
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن تم وضع مادة في الدستور عام 2014 تنص على الاهتمام بالتعليم الفني؛ من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن دول العالم تطورت بشكل كبير بسبب اهتمامها بالتعليم الفني.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أنه تم بناء العديد من المدارس التكنولوجية الفنية، وتم عمل شراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن دول شرق آسيا حققت نهضة صناعية كبرى عقب اهتمامها وتركيزها على التعليم الفني.

ونوه نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، بضرورة أن يلبى الخريجين احتياجات سوق العمل، وأن تكون جودة التعليم الفني مناظرة لمعايير الجودة في البلاد التي حققت نهضة كبيرة.

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