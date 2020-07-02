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تعليم

طلاب الثانوية العامة ببورسعيد : الامتحانات من المنهج الدراسي.. وأسئلة بسيطة للمتميزين.. فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:34 م
أجواء الثانوية العامة
أجواء الثانوية العامة في بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
رصد موقع صدى البلد الاخبارى فى بث مباشر أصداء امتحانات الثانوية اليوم الخميس 2 يوليو بمحافظة بورسعيد من أمام احدى لجان البنين الواقعة فى نطاق قسم شرطة العرب.

وشهدت اللجنة حالة من الاستنفار الامنى المكثف وسط اجراءات احترازية كاملة من ضباط وأفراد الشرطة النظاميين و السريين بتعليمات اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد و اللواء عبد الوهاب شعراوى مدير مباحث المحافظة ومتابعة ميدانية من العميد محمد ابوغزالة رئيس المباحث بالمحافظة.


وأبدى جميع الطلاب من خلال الاجابات عن تساؤلات صدى البلد أريحية كاملة لمستوى الامتحانات بالشعب الثلاث واجمع الأكثرية منهم على ان الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط و العادى.


وأكد الطلاب ان الامتحانات احتوت على نقاط بسيطة للطالب المتميز وهو أمر طبيعى، لكنها جميعا من داخل المنهج الدراسى وليست بعيدة عن التوقعات.


وأثنى الطلاب على الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الاجهزة التنفيذية المعنية و الصحة و التعليم فى محافظة بورسعيد. مشيدين بسلوكيات اغلب الملاحظين و المراقبين داخل اللجان.


وتغيب عن اداء  الامتحان اليوم  فى مادة الرياضيات التطبيقية " إستاتيكا " 9 طلاب من اجمالى 1064 طالبا وطالبة، كما تغيب من اجمالى المتقدمين لأداء امتحان الأحياء البالغ عددهم  1644 طالبا وطالبة 14 طالبا وطالبة.


أما امتحان الفلسفة والمنطق فقد تغيب 10 طلاب من اجمالى  2205 طلاب وطالبات ليصل عدد المتغيبين فى الشعب الثلاث 33 طالبا وطالبة من اجمالى 5151 طالبا وطالبة لهم حق دخول الامتحان موزعين على 17 لجنة.


ولم تشهد اللجان أى حالات اعراض اصابة او اشتباه بفيروس كورونا المستجد وفق بيانات غرف العمليات الرئيسية بالصحة و التربية والتعليم.


جدير بالذكر أنه يؤدي اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.


كما يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).


والتزمت جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية ، بكافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تمرير الطلاب على بوابات التعقيم الالكترونية ، ثم تم قياس الحرارة بكواشف الحرارة ، وتم تسليم الطلاب الكمامات والمطهرات واغطية الاحذية، ثم انتظر الطلاب تحت مظلات مخصصة لهم في اماكن متباعدة لحين بدء موعد الامتحان 10 صباحا.

طلاب الثانوية العامة ببورسعيد : الامتحانات من المنهج الدراسي.. وأسئلة بسيطة للمتميزين.. فيديو
طلاب الثانوية العامة ببورسعيد : الامتحانات من المنهج الدراسي.. وأسئلة بسيطة للمتميزين.. فيديو
طلاب الثانوية العامة ببورسعيد : الامتحانات من المنهج الدراسي.. وأسئلة بسيطة للمتميزين.. فيديو
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