من داخل سيارتها.. ريهام حجاج تظهر بلوك جديد

شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بمجموعة من الصور خلال قيادتها لسيارتها.







وظهرت ريهام حجاج بلوك جديد وخطفت الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.







وشاركت ريهام حجاج في رمضان هذا العام في بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين" مع عدد من نجوم الفن.





بفستان على الموضة .. ريهام حجاج تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها





المسلسل من إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏