٩٧ فندقا بجنوب سيناء ينضمون للفنادق المسموح لها باستقبال سائحين

إقبالا علي الحجوزات بالنسب التي قررتها وزارة السياحة والتي لا تزيد عن ٥٠٪ من نسبة الإشغالات وذلك بعد منح ٩٧ فندق شهادة السلامة والصحة طبقا للإجراءات والاشتراطات التي وضعتها وزارتي الصحة والسياحة .









وقد بدأت فنادق شرم الشيخ منذ أمس في استقبال سياح اجانب حيث وصلت اول رحلة أمس قادمة من مطار كييف تقل ١٧٩ سائحا أوكرانيا .

وقال مصدر بالسياحة إنه وصلت اليوم طائرة قادمة من مطار منسك ببيلا روسيا





واشار المصدر إنه من المقرر أن يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي علي الاقل رحلة واحدة دولية يوميا خلال شهر يوليو الحالي ما بين جنسيات اوكرانيا ، بيلاروسيا، كازاخستان، أذربيجان، لبنان ومن المتوقع زيادة عدد الرحلات خلال الشهر الجاري من جنسيات اخري .





ومن ناحية اخري استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أمس بمكتبة وفد سياحي اوكراني واجاب فودة علي استفسارات الوفد بشان الإجراءات الوقائية والاحترازيه من فيروس كورونا .





واكد المحافظ خلال لقاءه بالوفد الاوكراني إن مدينة شرم الشيخ تطبق كافة الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا من اجل توفير الحماية للسائح منذ لحظة الوصول وحتي المغادرة مشيرا الي ان شرم الشيخ تتميز اقل عدد من الاصابات بكورونا نتيجة طقسها المتميز والرائع علاوة علي التنسيق المستمر بين المحافظة ووزارتي الصحة والسياحة من اجل فتح الاماكن الترفيهية والعامة تدريجيا

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