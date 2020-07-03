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برلمان

الحرية المصرى يطلق هاشتاج #إدعم_حميات_بورسعيد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:35 م
حزب الحرية
حزب الحرية
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كتب محمد الغزاوى
أطلق حزب الحرية المصري بمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتور احمد ابو المجد هشتاج #إدعم_حميات_بورسعيد داعيا كل أبناء المدينة الباسلة بالوقوف خلف الجيش الابيض بمستشفى الحميات

وقال الدكتور أحمد ابو المجد فى تصريحات خاصة  أن المبادرة جاءت بعد أن  تلاحظ أن المستشفى وإداراتها المتمثلة في الدكتور محمود الجرايحي مدير المستشفى والدكتور محمد الإمام أستاذ القلب والقسطرة وجميع العاملين بها لا يدخروا من الجهد والعلم والعطاء أي شئ لإستقبال وتشخيص وعلاج مصابي ڤيروس كوفيد ١٩ المستجد وحالات الاشتباه الكبيرة بدون كلل او تعب على الرغم من أن الامكانات التي بالمستشفى اقل بكثير من المستشفيات الأخرى.

وأضاف ابو المجد أن هناك فرقا كبيرا في أجور الأطباء والمعاونين لأن المستشفى خارج منظومة التأمين الصحي بالرغم من المجهود الكبير الذي يقومون به.

وشدد أمين الحرية المصرى بمحافظة بورسعيد على أن مستشفى الحميات هى درع بورسعيد الأول الواقي وصمام الأمان والاطمئنان لدى المواطن البورسعيدي.

وتابع أبو المجد أن مستشفى الحميات تعاني من نقص في الأدوات مثل الماسكات وبعض التجهيزات وبناء عليه ومن حيث المسئولية الملقاه على عاتق جميع مؤسسات المجتمع المدني يدعو#حزب_الحرية_المصري_ببورسعيد نشر هشتاج #إدعم_حميات_بورسعيد نناشد فيها جميع مواطني بورسعيد ورجال اعمالها لتوجيه تبرعاتهم للمستشفى والتعامل مباشرة مع إدارة المستشفى لمعرفة النواقص.
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