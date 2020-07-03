رئيس واحد في البلاد.. حرب باردة تشتعل في تونس بين قيس سعيد والغنوشي

تحدثت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، عن الحرب الباردة التي اشتعلت بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، بعد مواجهات ظهرت في العلن وأزمة بين الاثنين.





وقالت المجلة في تقريرها إن الرئيس التونسي متمسك بصلاحياته، في مواجهة ما يقوم به الغنوشي، موضحة أن الهجوم الذي قاده أحد المقربين من الغنوشي، على الرئيس التونسي، يعكس حدة الخلاف بين الجانبين.





وأشار تقرير المجلة إلى أن حركة النهضة الإخوانية قللت من أهمية قيس سعيد ولم تتوقع فوزه في الانتخابات، لكن بعد ذلك انتبه الغنوشي إلى أن رئاسة البرلمان هي الموقع المهم لمواجهة الرئيس التونسي الجديد.





وأوضحت المجلة أن الغنوشي، يتصرف وكأنه رئيس ثانٍ للدولة وليس كرئيس للبرلمان، ما دفع قيس سعيّد ليؤكد مؤخرا أن "تونس لديها رئيس واحد".





واكد تقرير المجلة الفرنسية أن كل هجوم من رئيس البرلمان يعزز شعبية سعيد، حيث إن 64.6٪ من التونسيين يقولون إنهم راضون عن عمل الرئيس، في حين يرفض 73.6٪ الغنوشي“.





وكان تسجيل مسرّب عمق الأزمة المتفاقمة بين الغنوشي، وقيس سعيد، إذ اتهم الأول الثاني بالتحدث عن أشياء لا يعرفها، فضلا عن الجدل المثار بشأن حكومة الوفاق التي يدعمها الغنوشي.