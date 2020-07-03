106 سنوات.. دخول أكبر معمر مصاب بكورونا مستشفى دمنهور التعليمي

أعلن د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن استقبال الهيئة اليوم بمستشفى دمنهور التعليمي أكبر معمر مصاب بفيروس كورونا المستجد ويبلغ من العمر 106 سنة ويلقى كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة إلى أن يمن الله عليه بالشفاء.





وأفاد د. اسامة البلكى مدير مستشفى دمنهور التعليمي أن المريض دخل المستشفى اليوم بعدما ثبت إيجابية المسحة وإصابته بفيروس كورونا المستجد ويعانى من أمراض السكر والضغط مع أعراض تنفسية متوسطة ، ويخضع حاليا للعلاج والرعاية دخل الرعاية المركزة بالمستشفى.







