إنجازات رياضية في عهد الرئيس السيسي ببورسعيد: تطوير المدينة الرياضية.. عودة البطولات الدولية باستضافة "المتوسط لكرة اليد".. إنشاء مركز شباب الحى الإماراتى.. صور

- تطوير المدينة الرياضية بضواحى بورسعيد بتكلفة 600 مليون جنيه - عودة البطولات الدولية لبورسعيد باستضافة بطولة المتوسط لكرة اليد - انشاء مركز شباب الحى الاماراتى بتوجيهات الرئيس السيسى - استضافة 17 الف لاعب من 216 شركة فى بطولة الشركات - انشاء المدينة الاوليمبية العالمية الرياضية بمدينة سلام بورسعيد بقرار الرئيس





توالت الانجازات على ارض محافظة بورسعيد ، حيث اعاد لها الرئيس عبد الفتاح السيسى كرامتها مجددا ومنحها شرف الزيارة ليكون اول رئيس مصري يشارك البورسعيدية ذكرى احتفالهم بالنصر على قوى العدوان الثلاثى عقب اخر مشاركة كانت من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقت حكمه للبلاد









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وانطلقت التنمية فى بورسعيد فى شتى المجالات بتوجيه رئاسى للحكومة التى حرصت على ان تكون بورسعيد شرارة انطلاق المشروعات القومية للدولة ون بينها النهوض بالنشاط الرياضى التى حرم منها اهالى الباسلة بعد الزج بهم فى مؤامرة خسيسة خططت لها الجماعة الارهابية بحنكة لفصل الباسلة عن باقى جسد الوطن الام مصر.





وتجسدت النهضة الرياضية بعدة صور مختلفة لتطوير المنشآت و انشاء مجتمعات رياضية محلية ودولية بل امتدت الى العالمية والتى يسردها صدى البلد خلال السطور المقبلة وتلقى الضوء على أهميتها





- المدينة الرياضية الجديدة





ما بين التطوير الشامل للمدينة الرياضية بضواحي بورسعيد وإطلاق العمل بالمدينة الرياضية الجديدة (سلام مصر) بشرق التفريعة منذ أسابيع، توالت الإنجازات الرياضية الكبرى بمحافظة بورسعيد خلال الست سنوات المنقضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى





وجاءت المشروعات الجديدة للمنشآت الرياضية وأعمال التطوير للمنشآت القائمة لتدفع مسيرة الرياضة بالمدينة الباسلة ولتؤرخ لعصر جديد من الإنجازات الرياضية غير المسبوقه فى تاريخ المحافظة.





وتتصدر المدينة الرياضية بالضواحي قائمة الملاعب والمنشآت الرياضية التى شهدت تغييرا جذريا خلال السنوات الأخيرة، بعدما احتفلت بورسعيد بافتتاحها عقب انتهاء أكبر عملية تطوير شامل لمنشآتها، وذلك بتكلفة 600 مليون جنيه، واستهدف التطوير تعظيم الاستفادة من الصالة المغلقة وملاعب الهوكى والإسكواش وكرة القدم والنادى الاجتماعى الملحق بالملاعب، ووضع بورسعيد على خريطة استضافة البطولات الدولية بجميع الألعاب الرياضية «الجماعية والفردية»، وخدمة الرياضيين والشباب وجميع الأهالى بالمدينه الباسلة.





- بطوله البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين

وكانت صالة المدينة الرياضية على موعد مع استضافة بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين تحت 17 سنة فى فبراير 2019 بمشاركة 12 منتتخبا فى أول بطولة رسمية على ملاعبها، وحققت البطولة نجاحا مبهرا بشهادة الفرق المشاركة، والاتحاد المتوسطى للعبة وقيادات الاتحاد المصرى لكرة اليد.

- مراكز شباب جديدة

وإلى جانب المدينة الرياضية شهدت السنوات الست إضافة العديد من مراكز الشباب الجديدة والتى غطت جميع الأحياء ومدينة بورفؤاد وكان آخرها مركز شباب الحى الإماراتى بحى الجنوب والذى جاء إنشاؤه بتوجيه خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته لمشروع تنمية حقل ظهر بغرب بورسعيد نهاية 2018، ومشاوراته مع الشريك الإيطالى بالمشروع بشأن المشاركة الاجتماعية ببورسعيد والتى أسفرت عن إنشاء المركز لاستيعاب شباب أحدث مشروع سكنى بالمدينة.

- رعاية النشء والبراعم

ولم تقتصر نهضة السنوات الست على المنشآت الرياضية بالمدينة الباسلة بل امتدت لرعاية النشء والبراعم فى جميع الألعاب الرياضية، حيث تواصلت بالعام الماضى مراحل اختبارات المشروع القومى للموهوبين الذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف الرقابة الإدارية ووزارات التعليم والشباب والرياضة والأزهر الشريف.

وشارك في الاختبارات التى أقيمت بالصالة الرئيسية بالمدينة الرياضية الجديدة بالزهور مئات البراعم والناشئين، حيث اختير المميزون للانضمام للمشروع القومى بالألعاب المختلفة.

- بطولة الشركات

وعلى مدار السنوات الست احتفظت بورسعيد بشرف استضافة الدورات المتوالية لبطولة الشركات والتى يشارك فيها 17 ألف رياضى يمثلون 216 شركة وهيئة بجميع محافظات الجمهورية ويتنافسون على الفوز بميداليات 25 مسابقة رياضية من بينها مسابقات الفنون والثقافة والمسرح والفن التشكيلى، ومسابقات الإعاقة الحركية المختلفة، وجاء قرار الاتحاد العام للشركات برئاسة الدكتور حسنى غندر بإقامة البطولة السنوية على ملاعبب بورسعيد استجابة لرغبة الآلاف من الرياضيين المشاركين بالبطولة، والذين تمسكوا بإقامتها ببورسعيد ، نظرًا لامتلاكها للمقومات الأساسية لاستضافة البطولات الكبرى، ومن بينها الملاعب والصالات والمنشات الفندقية والقرى السياحية والمنشآت الصحية والمواقع السياحية والترفيهية، علاوة على قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باستضافة كافة المنافسات على ملاعب المحافظة مجانا.

- المدينة الرياضية الجديدة بسلام مصر مدينة عالمية اوليمبية

وأخيرًا جاءت قرارات الرئيس السيسي التاريخية لتضع بورسعيد على قمة المحافظات المؤهلة لاستضافة البطولات الدولية والقارية، ولتصنف نادى المصرى قلعة الرياضة في بورسعيد وتحديدا عندما وجه الرئيس السيسي بإطلاق الأعمال الإنشائية لإقامة المدينة الرياضية الجديدة بمدينة سلام مصر الواقعة شرق بورسعيد والتى ستضم استادا دوليا يسع 40 ألف مشجع، وإنشاء استاد المصرى الجديد بموقعه الحالى استجابة لرغبة الآلاف من مشجعيه وأعضائه الذين تمسكوا بموقعه التاريخي.









وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اسمي آيات الشكر والتقدير باسمه وبالنيابة عن أبناء المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي قراره بإعادة بناء ستاد النادي المصري في موقعة الحالي طبقًا لأحدث النظم العالمية





مشيرا بأن قرار السيد الرئيس أسعد جميع أبناء المحافظة بعد أن حقق مطلبهم بإعادة بناء الاستاد في نفس موقعه والذي سيكون أحد القلاع الرياضية الحديثة التي تدعم موقف بورسعيد في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية والمحلية إلي جانب المدينة الرياضية الموجودة بالمحافظة

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس السيسى، علي قراره بإنشاء المدينة الرياضية العالمية بمدينة سلام بشرق بورسعيد والتي ستكون أحدث المنشآت الرياضية في مصر لتكون جاهزة لاستضافة كافة الفعاليات العالمية والإقليمية والمحلية كما ستكون علي أحدث مستوي تتوافق مع طبيعة مدينة سلام التي ستكون مدينة قطاع الأعمال الثانية في مصر بعد العاصمة الإدارية









قال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، إن المحافظة تسير بخطى ثابتة كى تصبح قاطرة الرياضة فى مصر، بفضل المنشآت الرياضية التي تم إنشاؤها على أرضها، وكذلك المنشآت التي سيتم إنشاؤها في المستقبل