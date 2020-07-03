تفشي كورونا بإسرائيل بات مقلقا.. قبرص تزيلها من قائمة البلاد الآمنة

قالت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنه على خلفية ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى، أزالت وزارة الصحة القبرصية إسرائيل من قائمة الدول الآمنة المسموح لمواطنيها بالدخول والتجول في البلاد.









وأشارت القناة إلى أن بريطانيا أيضا أصدرت قائمة مشابهة بالدول الآمنة ولم تكن إسرائيل من بين تلك الدول المسموح لمواطنبها بالدخول إلى الأراضي البريطانية.









وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت تسجيل 1130 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد إجراء أكثر من 24 ألف فحص لاختبار فيروس كورونا.









وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا في إسرائيل باتت أكثر من 10 آلاف إصابة، فيما تم رصد 566 إصابة منذ منتصف الليل وتوفي اثنان.









وبلغ عدد حالات الإصابة الحرجة حوالي 77 حالة، من بينهم حوالي 24 شخصا يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي.