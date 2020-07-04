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رياضة

مطالبة شركات ومديونية.. مصدر يكشف سر استمرار غلق قسم الحسابات باتحاد الكرة

السبت 04/يوليه/2020 - 11:04 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن السر وراء استمرار غلق قسم الحسابات داخل مقر الاتحاد بالجبلاية وعمل الموظفين من المنازل.

وقال المصدر ذاته ان الجبلاية لم تستدع موظفى الحسابات للعمل رغم مرور فترة زمنية كبيرة عن المدة المقررة لدخول المصاب او المشتبه فى اصابته بفيروس كورونا العزل المنزلى واتباع بروتوكول العلاج.

وأوضح أن موظفى ادارة الحسابات لا يوجد بين صفوفهم سوى مصاب واحد بفيروس كورونا والبقية مخالطين واشتباه فى الإصابة بالفيروس، لافتا إلى أنه رغم ذلك تم غلق ادارة الحسابات وإصدار تعليمات بالعمل من المنازل.

وأضاف المصدر أن السبب وراء عدم فتح ادارة الحسابات حتى الان يعود إلى رغبة الجبلاية فى تأجيل اى مطالبات للشركات او سداد أي مديونية على الاتحاد من الجهات الخارجية.

وشدد على أن أي مطالبات من الشركات بالحقوق الخاصة بها او مديونية على الجبلاية يتم تأجيلها بداعي إغلاق ادارة الحسابات فى الوقت الراهن نظرا لتعرض الموظفين للإصابة بفيروس كورونا.

كان الثلاثى حسين عوض ومحمد بخيت وزميل لهم يدعى شادي بإدارة الحسابات خضعوا للعزل المنزلي لاصابتهم بفيروس كورونا، كما كانت هناك حالة اشتباه في مدير قسم الحسابات محمود خليل.
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