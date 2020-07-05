تأخر إرسال الحكومة لمشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب يعطل إصداره.. وبرلمانيون: إقراره يساهم فى إزالة الاحتقان بين المالك والمستأجر.. ولجنة الإسكان: دور الانعقاد قارب على الانتهاء

- برلماني: الإيجارات القديمة لم تتغير قيمتها منذ الحرب العالمية الثانية
- تحديد قيمة الإيجار بسعر جرام الفضة.. مشروع قانون موحد للإيجارات لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر
- إسكان البرلمان تصدم الملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم
ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات فى البرلمان ولم يوضع على أجندته التشريعية نظرا لحساسية القانون، إنه قانون الإيجار القديم الذى ظل حديث الشارع المصرى خلال السنوات الماضية، نظرا لتضرر المالك من قلة القيمة الإيجارية التى يحصل عليها من المستأجر، ومع تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين استبشر الملاك بإصدار البرلمان لقانون الإيجار القديم لكى ينصفهم، إلا أنه تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، لم يكتب لمشروع قانون الإيجار القديم الخروج إلى النور مع قرب فض دور الانعقاد الحالى وانتهاء عمر البرلمان الحالى، لكى ينتظر دوره فى القوانين المتأخرة فى مجلس النواب المقبل.
فى البداية، طالب النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة إقرار مشروع قانونه بشأن الإيجارات القديمة خلال دور الإنعقاد الحالي، خاصة بعد انتهاء المجلس من قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ والموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن البرلمان ممتد حتى 9 يناير 2021 وفقا للدستور.
وأكد العليمي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية زيادة قيمة الإيجارات القديمة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، وفقا لما نص عليه الدستور والشريعة الإسلامية، مردفا: "الإيجارات القديمة لم تتغير قيمتها منذ الحرب العالمية الثانية".
ونوه إلى أنه تقدم باستعجال لمناقشة مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية عن الأماكن الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، متوقعا خروج المشروع للنور خلال الفترة المقبلة.
ويهدف مشروع قانون النائب إلى زيادة قيمة الإيجارات السكنية 8 أضعاف الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944، 5 أضعاف الأجرة للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961، 4 أضعاف الأجرة للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973، و 3 أضعاف الأجرة للأماكن من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
وأحالت الحكومة إلى مجلس النواب، العام الماضى، مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى، ويقصد الأشخاص الاعتباريون وهم "منشآت حكومية - شركات – النوادى – بنوك – سفارات" وغيرها، حيث لن يمس هذا التعديل المستأجرين الآخرين "العقارات السكنية – التجارية".
وكشف النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن إعداد مشروع قانون موحد للإيجارات لحل المشكلة بين المالك والمستأجر فى قانون الإيجار القديم.
وأكد "مخاليف"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون ينص على أن تحدد القيمة الإيجارية للشقق بسعر جرام الفضة فى الفترة الحالية، كما كان يتم احتساب قيمة الإيجار بسعر جرام الفضة فى الثمانينيات، حيث إن هذه المشكلة كانت تؤرق المستثمر العقارى القديم.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون ينص أيضا على انتراع الشقق المغلقة التى مر عليها أكثر من 3 سنوات من المستأجر، إضافةً إلى منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب إلا إذا كان الابن القاصر أقل من 18 عاما.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد الذى أعده يتضمن تقسيم كل محافظة إلى 4 مربعات بالنسبة إلى الساكن الجديد بحيث تقسم حسب الفئات، مثلا تكون أحياء مصر الجديدة والنزهة والمناطق المجاورة لها مربع، والمطرية والزيتون والمناطق المجاورة لها تكون مربع، يكون لها إيجار محدد وثابت لمدة 10 سنوات على أن تراعى الزيادة فى القيمة الإيجارية كل فترة.
وأشار إلى أن ازدواجية القوانين هى التى دفعته إلى أن يعد مشروع قانون موحدا للإيجارات لكى يعالج فيه آلام المستثمر العقارى وأوجاع سكان الإيجار القديم.
وقال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الحكومة لم ترسل حتى الآن مشروع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان، إضافة إلى أن لجنة الإسكان لم تضع على أجندتها التشريعية مناقشة مشروع القانون.
وأضاف الحصى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحديث فى وسائل الإعلام عن مشروع قانون الإيجار القديم يثير حفيظة المالك والمستأجر، نظرا لعدم مناقشة البرلمان لمشروع القانون حتى الآن.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن هناك عددا من النواب تقدموا بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم منذ 3 سنوات إلى البرلمان مثل النائب معتز محمود والنائب إسماعيل نصر الدين والنائب عبد المنعم العليمى ولم يناقشوا حتى الآن، مشيرا إلى أن مجلس النواب قارب على الانتهاء، وبالتالى لن تكون هناك أى فرصة لمناقشة أى مشروعات قوانين.
كانت المحكمة الدستورية قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".
وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.
ودفع هذا الحكم البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع، تضمنت الـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.
ومع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون)، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.
ونشب خلاف داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي.