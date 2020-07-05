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فن

مايان السيد تعلن تعرضها للتحرش من فنان زميل لها .. شاهد

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:34 ص
الفنانة مايان السيد
الفنانة مايان السيد
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مريم عزت
نشرت الفنانة مايان السيد فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، تدين فية قضية التحرش وتساند الفتيات ضحايا هذه القضية . 

وقالت مايان إنها تعرضت للتحرش للمرة الأولى من أحد أصدقائها، والمرة الثانية من ممثل زميل لها، رفضت الإفصاح عن اسمه، ولكنها نجحت فى الهرب منه،  ولكن لم تتخذ أى إجراء قانونى تجاه الفاعل، ولكنها شعرت بالندم بعد ذلك لأنها تنازلت حقها. 


وأضافت منفعلة،  أنها ترفض أى نوع من أنواع التحرش، وإذا تعرضت له مرة ثانية حتى ولو كان لفظيا سوف تتخذ إجراء قانونيا حازما ضد الفاعل، ولن تفرط فى حقها مرة أخرى. 


وفى النهاية ساندت الفتيات ضحايا التحرش من أحمد سالم زكى وطلبت منهم اتخاذ إجراء قانونى دون خوف  حتى يكون عبرة لغيره. 

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وكتبت مايان على الفيديو "عايزة أحس بأمان"


وتابعت "بناشد كل الناجيات اللي كتبوا عن قصتهم مع المتحرش #أحمد_بسام_زكي انهم يقدموا بلاغات عشان يتسجن و يبقي عبرة لأي حد يفكر يتحرش او يغتصب أو يتعدى على أي امرأة بعد كدا".

وأكملت: "يمكن التواصل مع مكتب شكاوى المرأة على الخط المختصر 15115، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي "01007525600"،أو عبر البريد الالكتروني الخاص بالمكتب"
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