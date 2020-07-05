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دعم مصر: مجلس النواب أطلق 822 قانونا و2026 طلب إحاطة حتى الآن .. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:28 ص
عبد الهادى القصبى
عبد الهادى القصبى
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شيرين عادل
قال عبد الهادى القصبى ، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن السبب فى تسمية مجلس الشيوخ يعود كونه يشير لرموز  الحكمة والخبرة.


وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات دعت الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ فى الفترة من 11 يوليو : 18 يوليو الجارى.


وأكد   عبد الهادى القصبى ، أن مجلس النواب الحالى مر بفترات عصيبة منذ مجلس النواب خاصة بعد ثورة 25 يناير وأيضا فترة  تولى جماعة الإخوان الإرهابية الحكم ولكن بعد  واستطاعت مصر بجدارة تخطى كل هذه الصعاب بعد ثورة 30 يونيو واستعادت قوة مؤسساتها . 


ولفت  رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب ، إلى أن مجلس النواب الحالى أطلق 822 قانون حتى هذه  اللحظة ، بالإضافة لعدد 2026 طلب إحاطة ، و501 طلبات عاجلة .


يذكر أن  الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قد عقدت أمس السبت، مؤتمرا صحفيا، لدعوة الناخبين في داخل وخارج مصر، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات والقرارات المنظمة لها وفتح باب الترشح.


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