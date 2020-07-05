إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 11.15 مليون حالة.. وفاة الفنانة رجاء الجداوي.. وترامب يحدد موعد التوصل للقاح للفيروس.. أبرز عناوين الصحف السعودية اليوم

تحركات مصرية بشأن مزاعم عن وقائع «اغتصاب وتحرش»

طيران ناس يطلق حملة ترويجية لوجهات صيف 2020 الداخلية

الرئيس الجزائري: علينا الذهاب لانتخاب مجلس رئاسي يمثل الليبيين بدلا من تجاوزات حكوم الوفاق

166 قتيلًا و167 مصابًا في احتجاجات إثيوبيا

تدهور لبناني متسارع في ظل حكومة دياب

زوج كيم كاردشيان يعلن ترشحه في الانتخابات الأمريكية









تناولت الصحف السعودية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.









وأبرزت صحيفة "الرياض" خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.









وكانت الراحلة قد خضعت لمدة 43 يومًا في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عن عمر يناهز 82 عامًا.









وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت أمس، السبت، تسجيل 1324 حالة إصابة جديدة و79 حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد.









وقالت الوزارة، في بيان، إن العدد الذي تم تسجيله هو 74035 حالة من ضمنها 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.











وأشارت إلى خروج 413 متعافيًا من المستشفيات ليرتفع مجموع المتعافين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى اليوم.









محليا، أبرزت صحيفة "سبق" إعلان وزارة الصحة السعودية تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 205 آلاف و929 حالة، فيما تماثلت 2642 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 143 ألف و256 حالة.









وقالت صحيفة "الوئام" إن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، أعلن عن إطلاقه حملة ترويجية لوجهات صيف 2020 الداخلية إلى كل من: جدة، أبها، الباحة، ينبع والطائف. وسيتم تيسير رحلات دورية لهذه الوجهات انطلاقًا من مطارات الرياض وجدة والدمام.









كما أشارت صحيفة "الوئام" إلى أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، تلقى اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.









وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة لاستعراض التطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.









عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة "عكاظ" إلى إعلان وزارة الصحة السودانية، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة؛ فيما تم شفاء 32 حالة.













وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 7 إصابات في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات؛ لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لـ157 عينة، سجلت من بينها تلك الحالات.









ولفتت صحيفة "الوئام" إلى تصريح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بأن حكومة الوفاق تجاوزتها الأمور وعلينا الذهاب لانتخاب مجلس رئاسي يمثل الليبيين ويضع دستور جديد.









وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بتدهور مستوى معيشة اللبنانيين بشكل غير مسبوق، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني وانهيار قيمة العملة اللبنانية حيال الدولار، وتخطت الزيادة على أسعار السلع الـ100 في المائة خلال الأسبوعين الأخيرين، ونحو 500 في المائة مع بعض السلع منذ بدء الأزمة المالية نهاية العام الماضي.









وقالت صحيفة "الوئام" إن الحكومة العراقية أدانت اعتداءات تركيا وقصفها لمناطق شمال البلاد.









وقالت: "سلمنا سفير تركيا في بغداد رسالتين شديدة اللهجة حول اعتداءاتها".









دوليا، أشارت صحيفة "عكاظ" إلى إعلان زوج نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان، مغني الراب كاني وست، "صديق" عائلة الرئيس دونالد ترامب، ترشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية ومنافسته له على هذا المنصب في نوفمبر المقبل.









وأعلن المغني الذي يُعتبر من أنصار ترامب، ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة 2020 في تحدٍّ واضح للرئيس الأمريكي ومنافسه الديمقراطي المفترض نائب الرئيس السابق جو بايدن.









وقال وست على "تويتر": "علينا الآن تحقيق وعد أمريكا بالثقة في الله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أرشح نفسي لرئاسة الولايات المتحدة".









وذكرت صحيفة "الرياض" أن أكثر من 11.15 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 526088 شخصا توفوا جراء الفيروس.









وأفادت صحيفة "سبق" بتسجيل الولايات المتحدة، مساء السبت، أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.









وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعد مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، أنّ الولايات المتّحدة سجّلت خلال 24 ساعة 43742 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 252 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم في هذا البلد إلى 129657 شخصًا.









والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّرًا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات التي بات عددها 2.836.764 إصابة.









وأشاد "ترامب" بطريقة تعاطي بلاده مع الأزمة، وقال "لقد حقّقنا الكثير من التقدّم. إستراتيجيتنا تعمل بشكل جيّد"، مشيرا إلى أنّ التوصّل إلى علاج أو لقاح للفيروس سيتمّ على الأرجح "قبل نهاية العام".









وذكرت صحيفة "الاقتصادية" أن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير قال في مقابلة صحفية اليوم إن اقتصاد بلاده قد يتعافى من تداعيات فيروس كورونا في شهر أكتوبر فصاعدا بحسب "رويترز".









وصرح لصحيفة "بيلد آم زونتاج" قائلا: "أثق بإمكانية وقف تراجع اقتصادنا بعد العطلة الصيفية واعتبارا من أكتوبر يمكن أن يعاود الاقتصاد النمو من جديد في ألمانيا".









وأضاف أن الاقتصاد سينكمش 6 في المائة في 2020 لكنه يستطيع تسجيل معدل نمو يفوق الـ 5 في المائة في 2021.







