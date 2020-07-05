منظمة الصحة العالمية تحذر: سرعة انتشار فيروس كورونا أصبحت خطيرة

نشرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا بشأن تزايد عدد المصابين من فيروس كورونا، في الفترة الاخيرة وتحديدا في الـ24 ساعة الماضية في كل من البرازيل والولايات المتحدة بالتحديد.





وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن منظمة الصحة العالمية قلقة بشأن زيادة أعداد المصابين من فيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أن سرعة انتشار الفيروس أصبحت خطيرة.





وأكدت المنظمة أن الفيروس أصبح اشد شارسة من الماضي لأنه أصبح أسرع انتشارا بين المواطنين، هناك أكثر من 11 مليون حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم حتى الآن، مع ما يقدر بنحو 525000 حالة وفاة.





ووفقًا لتسجيلات المنظمة أنه تم تسجيل 5134 حالة وفاة أخرى في غضون 24 ساعة حتى 10 صباحًا اليوم.