AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مجلس الوزراء يستجيب لـ 850 استغاثة طبية بالصحف والمواقع الإخبارية

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:49 ص
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وذلك في تقرير رصد الاستجابة لاستغاثات ومطالب المواطنين الصحية، والتواصل المباشر معهم، خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد؛ في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة، إلى أنه تم الرصد والاستجابة لأكثر من (850) استغاثة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين، تم التواصل معها جميعًا وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، لافتًا إلى أنه قد صدر بخصوصها (87) قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس الوزراء، وذلك بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.

ونوه إلى أن حالات الاستغاثات تنوعت ما بين العمليات الجراحية وزراعة النخاع وجراحات العظام والعمود الفقري والجلدية والحروق والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية؛ وجراحات العيون وزراعة القرنية ؛ والأمراض النادرة وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية كذلك تلبيه احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة، والمساهمة في تكاليف الرعايات المركزة والحوادث  وجلسات الجاما نايف لعلاج الأورام بالإضافة إلى استغاثات كورونا . 

وعرض الدكتور حسام المصري جانبًا من استجابة لجنة الاستغاثات الطبية لما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وكذلك ما يرد إليها عن طريق  الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، ودور رعايات الأيتام، ودور رعايات المسنين، وبوابة خدمة المواطنين برئاسة بمجلس الوزراء، وما يصل إليها مباشرة،  وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج علي نفقة الدولة للحالات الأولي بالرعاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: الاستجابة لأكثر من 250 استغاثة خلال شهر إبريل الماضي

منظومة الشكاوى الحكومية تستقبل وترصد (6071) شكوى وطلب استغاثة تتعلق بالنواحي الطبية

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية في التعامل مع استغاثات المواطنين خلال مايو.. ويعلن تفعيل ربط الخط الساخن لوزارتى الصحة والتعليم العالى لاستقبال بلاغات كورونا

استجابة فورية .. مجلس الوزراء يلبي احتياجات مواطن من متحدي الإعاقة

استغاثة إلى مجلس الوزراء لـ مواطن من متحدى الإعاقة الذهنية قام بإشعال النار بنفسه

استجابة لـ صدى البلد: مجلس الوزراء يعالج مواطنا أشعل النار فى نفسه

ترشيحاتنا

أعاني من العطس المتكرر أثناء الصلاة .. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

حكم الدعاء عند القبر جهرًا ودفن الميت بين الظهر والعصر .. اعرف الرأي الشرعي

وصول جثمان الفنانة رجاء الجداوي إلى ساحة مستشفى أبو خليفة لصلاة الجنازة

تعرف على رسالة رجاء الجداوي الأخيرة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل

بعد أداء صلاة الجنازة عليه.. جثمان رجاء الجداوي يغادر مستشفى أبو خليفة للعزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي وعبد الناصر أشادا بأناقتها.. حكاية رجاء الجداوي أول عارضة أزياء مصرية

مواصفات أكثر 5 سيارات يعشقها الرجال ولا تفضلها النساء.. صور

آخر استعدادات مقابر البساتين لاستقبال جثمان رجاء الجداوي.. فيديو وصور