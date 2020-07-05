ناصر ماهر يرحب بالبقاء في نادي سموحة



وأضاف فرج عامر في تصريحات صحفية أن النادي الأهلي هو المسئول عن تحديد مصير صلاح محسن المعار إلي صفوف الفريق الساحلي.





وأوضح فرج عامر أن نادي سموحة حصل على موافة ناصر ماهر بالإستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل .





وتابع:" اللاعب يرحب بالبقاء في نادي سموحة ورفض كافة العروض المقدمه له خلال لافترة الحالية من أجل التواجد مع الفريق الساحلي .





وأتم:" مع نهاية الموسم الحالي سيتم توجيه طلب رسمي للنادي الأهلي من أجل تجديدإعارة ناصر ماهر لنادي سموحة موسم أخر ".