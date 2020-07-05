لماذا يجب إيقاف المحرك عند تعبئة الوقود؟

تختلف أراء قائدي السيارات حول ضرورة إطفاء المحرك أثناء تعبئة الوقود، تختلف السيناريوهات لكل شخص فالبعض يرى أنه ليس من الضروري فعل هذه الخطوة والآخر يرى أهميتها ويحرص على فعلها باستمرار.





لذلك يوضح موقع صدى البلد الإخباري أهمية وضرورة إطفاء المحرك اثناء تعبئة الوقود.





عدم إطفاء المحرك أثناء تعبئة الوقود يؤدي إلى تلف 1-عدم إطفاء المحرك أثناء تعبئة الوقود يؤدي إلى تلف السيارة وانفجارها.

2- فكرة منع إطفاء المحرك أثناء تعبئة الوقود تدور حول أن ليس هناك ضمان للسلامة بنسبة 100% لذلك نتجنب هذه العادة.

3- هناك بعض الحالات التي تم فيها احتراق السيارة من الأسفل أثناء تعبئة الوقود.





خطوات يجب عليك اتباعها اثناء تعبئة الوقود لتجنب الكوارث وضمان سلامتك وسلامة الأسرة:

لا تترك 1-لا تترك السيارة تعمل أثناء تعبئة الوقود.

2- لا تثبت ضغاطة الوقود بأي شيء واستخدمها بيدك فقط.

3- تجنب التدخين وإشعال السجائر أثناء تعبئة الوقود لتجنب الانفجار.

4- في حالة حدوث حريق في السيارة، تجنب رفع ضغاطة الوقود حتى لا يزداد اللهب، قم بإخبار عامل المحطة للتدخل فورًا لإبعاد السيارات المتواجدة والتدخل لإطفاء الحريق.



