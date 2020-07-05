مصرع طالبة غرقا بـ كفر الشيخ

لقيت طالبة مقيمة بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، مصرعها غرقًا في ترعة "ميت يزيد"، إثر سقوطها بها حال انحراف دراجتها الهوائية التي كانت تستقلها.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية يفيد، وصول "هـ.هـ" 16سنة، طالبة، ميمة بقرية دقلت إلى المستشفى العام جثة هامدة.





كشفت تحريات المقدم هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، أنه حال استقلال الطالبة المتوفاة دراجتها الهوائية انحرفت بها على شاطئ ترعة ميت يزيد وسقطت بالمياه، ما أدى إلى انتشالها بمعرفة الأهالي، ولا توجد شبهة جنائية .





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بانتداب مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.





حرر رجال الشرطة المحضر رقم 5285 لسنة 2020م، إداري مركز كفر الشيخ، وصرحت النيابة بدفن الجثة.