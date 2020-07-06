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فن

هبة عبدالعزيز: حظكم وحش إنكم معرفتوش رجاء الجداوي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:25 م
هبة عبد العزيز و
هبة عبد العزيز و الراحلة رجاء الجداوي
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ميرنا محمود
نعت الفنانة هبة عبد العزيز، الممثلة القديرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية فجر الأمس عن عمر يناهز 82 عامًا، متاثرة بفيروس كورونا. 

ونشرت هبة صورة لها برفقة رجاء الجداوي  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وكتبت معلقة على الصورة: "الناس اللي مستغربة من حب الجميع لمدام رجاء وحزنهم على رحيلها: حظكم وحش انكم معرفتوهاش. ربنا يرحمها". 

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يذكر أن هبة عبد العزيز تعرضت للهجوم بعد مسلسل " الآنسة فرح"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي عن فتاة يتم تلقيحها صناعيًا عن طريق الخطأ من عينة شخص أخر غير زوجها لتتوالى الأحداث نتيجة هذا الأمر. 

الانسه فرح من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، هبة عبد العزيز، مريم الخشت، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، تامر فرج ومن إخراج وائل فرج.
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