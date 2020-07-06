وزير البترول ناعيا الفريق العصار: شخصية وطنية متفردة.. وكان يتسم بروح التعاون

نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ببالغ الحزن والأسي الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذي انتقل الى جوار ربه اليوم سائلا المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته .
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وقدم " الملا" في بيان له اليوم؛ خالص عزائه لأسرة الفقيد وذويه .
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وأشار الملا إلي ان الراحل الكريم كان شخصية وطنية متفردة وقدم جهودا وإسهامات بالغة الاهمية في خدمة وطنه من خلال كافة المواقع التي شغلها علي مدار حياته وخاصة في إحدى أهم المراحل التي مرت بها مصر .
وقال " الملا" إن الفقيد اتسم بدماثة الخلق والمسئولية وروح التعاون مما أكسبه حب واحترام الجميع.