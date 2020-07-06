AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير البترول ناعيا الفريق العصار: شخصية وطنية متفردة.. وكان يتسم بروح التعاون

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:41 م
العصار
العصار
Advertisements
مايكل عياد
نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ببالغ الحزن والأسي الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذي انتقل الى جوار ربه اليوم سائلا المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته .


وقدم " الملا" في بيان له اليوم؛  خالص عزائه لأسرة الفقيد وذويه .



وأشار الملا  إلي ان الراحل الكريم كان شخصية وطنية متفردة وقدم جهودا وإسهامات بالغة الاهمية في خدمة وطنه من خلال كافة المواقع التي شغلها علي مدار حياته وخاصة في إحدى أهم المراحل التي مرت بها مصر .


وقال " الملا" إن الفقيد اتسم  بدماثة الخلق والمسئولية وروح التعاون مما أكسبه حب واحترام الجميع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدار فقدت أحد أبنائها المخلصين .. وزيرة الثقافة تنعى مدير الاستقبال والتسويق بأوبرا الإسكندرية

بعد وفاتها بفيروس كورونا.. محافظ بني سويف ينعى الممرضة كوثر علي

ناعيا الفريق العصار..الرئيس السيسي: مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد

أبناء مصر بالخارج عن الفريق محمد العصار: تفانى في خدمة وطنه مقاتلا ووزيرا للإنتاج الحربي

وزير الري ينعى الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

وزارة الداخلية تنعى الفريق محمد العصار

ترشيحاتنا

الكنيسة الأرثوذكسية: البابا تواضروس بخير وبصحة جيدة.. فيديو

لهذه الأسباب.. تناول كوبا من الماء بعد القهوة

مستشار الرئيس للصحة يعلنها: الوضع الحالي لـ كورونا في مصر تحت السيطرة

حبس صاحب فيديو البلطجة واستعراض القوة لترويعه المواطنين بالمطرية

بعد فشل صفقة زين.. الأهلي يقترب من ضم لاعب السد القطري

هاني الناظر يقدم 8 نصائح لمواجهة حر الصيف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية .. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على إنستجرام

رسميا .. إم جي تكشف عن موديل ZS 2021 .. صور

لهذه الأسباب.. تناول كوبا من الماء بعد القهوة