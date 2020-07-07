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فن

حسين الجسمي يحصد 2.3 مليون مشاهدة بـ روح العشق

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:53 ص
حسين الجسمي - روح
حسين الجسمي - روح العشق
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سعيد فراج
حققت أغنية الفنان الإمارتي حسين الجسمي، الجديدة التى تحمل اسم «روح العشق» 2 مليون و300 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في أخر شهر يونيو الماضي.

وتقول كلمات أغنية حسين الجسمي: "عيدك اللي مـَر قلبي وْكل منـّا في بـلد .. بـحتفل به وآتخيّـل اني هاللحظة معاك ..كلّ عام وإنتَ أجمل شي في عمري إنوجد .. وانا مثل الشمعة هذي روح وذابت في هواك".

وتأتي باقي الكلمات: "بطفي الشمعة وإذا قالو لي أتمنى وعد .. ابتسم وأغمض عيوني وابـتـمنى رضاك .. انا انت وفي المحبة احنا روحين بجسد .. إختصرت الناس فيني وإختصرتك عن سواك".

أغنية "روح العشق" كلمات: العُلا، وألحان وغناء حسين الجسمي، وتوزيع: زيد عادل.
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