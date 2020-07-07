ناعيًا الفريق العصار.. وزير المالية: صاحب التاريخ الحافل في خدمة الوطن

نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، الذى وافته المنية مساء أمس.





وتقدم وزير المالية باسمه وباسم جميع العاملين بوزارة المالية بخالص تعازيه للقوات المسلحة المصرية وأيضا للعاملين بوزارة الانتاج الحربي ولشعب مصر العظيم ولأسرة الفريق العصار، سائلا المولي عز وجل ان يلهمنا الصبر علي هذا المصاب الجلل وان يتغمد الفقيد العظيم بواسع رحمته وان يجعل ما قدمه من خدمات جليلة للوطن حتي النفس الاخير في ميزان حسناته.





وقال الوزير إن مصر والقوات المسلحة المصرية خسرت برحيل الفريق محمد العصار.. قامة وطنية عظيمة وأحد رموز قيادات القوات المسلحة المخلصين، صاحب التاريخ الحافل فى خدمة الوطن حيث لم يألوا جهدا في خدمة الأمة المصرية والعربية طوال عمله بالقوات المسلحة المصرية وخلال منصبه الوزاري، حيث شارك الفقيد العزيز فى حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر العظيمة، كما شارك فى مسئولية إدارة البلاد عقب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ليحمل امانة ومسئولية الانتقال بمصر الي بر الامان.





وكان نموذجًا متفردًا فى التضحية والفداء والوطنية كما استمر في عمله الدءوب لخدمة مصر وشعبها خلال ازمة جائحة فيروس كورونا التي قامت ولا تزال تقوم وزارة الانتاج الحربي بجهد متميز في مكافحة الجائحة وتوفير جميع احتياجات البلاد من الاجهزة والمعدات الطبية ومواد التعقيم والتطهير.