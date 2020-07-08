بعد فتح المقاهي والكافيهات.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا في أماكن التجمعات؟

حذرت ادارة التثقيف الصحى التابعه لمديرية الصحة بدمياط ، من عدوى الاصابة بفيروس كورونا المستجد ،في الأماكن المغلقة المزدحمة كالمكاتب ودور العبادة وقاعات السينما وصالات الجيم وقاعات الاحتفالات والصالات المغطاه.
ووفقا لإدارة التثقيف الصحي فإن الخطر الحقيقي من ازدياد معدل الاصابة بالفيروس يكون نتيجة لازدحام خاصة مع قرار اعادة العمل ببعض المنشأت بشكل تدريجى وفتح الكافيهات وغيرها من اماكن التجمعات.
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واوضح الدكتور أحمد عريف مدير ادارة التثيقيف الصحى بمديرية الصحة بددمياط ،أن عدوى الاصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق لمس الأسطح ضعيفة وعن طريق الأنشطة فى الأجواء المفتوحة ضعيفة كذلك
واشار الى ان العدوى بالفيروس تحتاج إلى الاصابة ب ١٠٠٠ جسيمة من الفيروس حيث ان التنفس يحوى ٢٠ جسيمة فى الدقيقة والتحدث يحوى ٢٠٠ جسيمة فى الدقيقة و الكحة أو العطسة تحوي ٢٠٠ مليون جسيمة تستمر عالقة فى الجو خاصة في الأماكن سيئة التهوية.
فمعادلة العدوى = كمية الفيروس X الوقت
وتابع عريف ، ان التحدث لمدة خمس دقائق وجها لوجه مع شخص مصاب كفيل بالاصابة (٥ x ٢٠٠ = ١٠٠٠ جسيمة) ولكن لمدة ٣ دقائق الاحتمال أضعف ولو ابتعدت عنه اكثر من مترين وكلا الطرفين لابس كمامة الاحتمال يقل أكثر وأكثر.
واكد على أهمية النظافه الشخصيه وغسيل الايدي باستمرار والتهوية الجيدة والتغذية السليمة واستعمال الكمامات والتوجه لاقرب مستشفى عند الشعور بأي أعراض لفيروس كورونا الوبائي وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى خاصه كبار السن والمحافظة على المسافات بين الناس.