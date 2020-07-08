بعد فتح المقاهي والكافيهات.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا في أماكن التجمعات؟

حذرت ادارة التثقيف الصحى التابعه لمديرية الصحة بدمياط ، من عدوى الاصابة بفيروس كورونا المستجد ،في الأماكن المغلقة المزدحمة كالمكاتب ودور العبادة وقاعات السينما وصالات الجيم وقاعات الاحتفالات والصالات المغطاه.





ووفقا لإدارة التثقيف الصحي فإن الخطر الحقيقي من ازدياد معدل الاصابة بالفيروس يكون نتيجة لازدحام خاصة مع قرار اعادة العمل ببعض المنشأت بشكل تدريجى وفتح الكافيهات وغيرها من اماكن التجمعات.





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واوضح الدكتور أحمد عريف مدير ادارة التثيقيف الصحى بمديرية الصحة بددمياط ،أن عدوى الاصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق لمس الأسطح ضعيفة وعن طريق الأنشطة فى الأجواء المفتوحة ضعيفة كذلك