لجنة برئاسة سكرتير عام بورسعيد المساعد تمر على الأندية ومراكز الشباب

تفقد عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد يرافقه اعضاء اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والتي تتكون من الدكتور علي ابو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور،احمد حسن وكيل وزارة الصحة وممثل مديرية امن بورسعيد عددًا من مراكز الشباب والاندية بمدينة بورفؤاد لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة الدولة لعودة الانشطة الرياضية داخل المنشآت الشبابية والرياضية في جميع المحافظات.





وجاءت الجولة التفقدية التفتيشية بعد عودة النشاط الرياضي وفق القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا. والتباعد وتواجد مستلزمات الوقاية





وقد تم المرور علي نادى السلام البحرى و نادى التجديف ونادى هواه الصيد ومركز شباب العاشر ومركز شباب سبورتنج





وشدد السكرتير العام المساعد على المتابعة الدورية للإجراءات الاحترازية المطبقة بالأندية ومراكز الشباب في جميع أنحاء المحافظة، مع تقييم الوضع بشكل دوري حرصًا على الحفاظ على صحة وسلامة الأعضاء ومرتادي المنشآت الشبابية والرياضية



