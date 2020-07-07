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غرامات كبيرة وحبس للمخالفين.. حماية المستهلك: 30 يوما لاستبدال واسترجاع السلعة للمشترين.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:31 م
حماية المستهلك
حماية المستهلك
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هاني حسين
قال  أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن  القانون وفر حقوق كثيرة للمستهلكين وتم تغطية مجالات وبنود  مثل التجارة عن بعد والتجارة الإلكترونية .

وأضاف أحمد سمير  في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تم  زيادة فترة الحماية للمستهلك إلى 30 يوم لاستبدال واسترجاع السلعة في حالة ظهور عيب".

وتابع أحمد سمير:"  قانون حماية المستهلك غلظ العقوبة على المخالفين، والعقوبة تبدأ من 10 الف  جنيه وحتى مليون جنيه، والعقوبات تصل للحبس".

واكمل احمد سمير:"  الغرامات  توجه إلى وزارة المالية والحكم على المخالف  به رد السلع واستبدالها ورد قيمة السلعة".

ولفت أحمد سمير إلى ان جهاز حماية المستهلك يعمل على صد المخالفين وإعطاء المواطنين حقوقهم المسلوبة.

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