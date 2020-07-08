شاهد.. محافظ دمياط تتابع رفع كفاءة طرق المدن والقرى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، بمدينتى كفر سعد وميت أبو غالب حيث رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ، و المهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل ، وإبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وحسن الجميلى رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب.





وفى مستهل تلك الجولة، بحثت المحافظ مخطط ومقترحات تطوير شارع الثورة بمدينة كفر سعد بما يتضمنه من رفع كفاءة النصب التذكارى لشهداء كفر سعد و الجزيرة الوسطى و تنفيذها بالبلدورات و بلاطات الانترلوك، فضلا عن توسعة ورصف الطريق بالاتجاهين وكذا صيانة أعمدة الإنارة وتوزيعها بطول الشارع بشكل محدد ومناسب و تخصيص مكان لانتظار السيارات .





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وفى سياق متصل، وجهت محافظ دمياط بشن حملات مكثفة لرفع كافة الإشغالات و مخاطبة قطاع كهرباء دمياط لبحث إمكانية تحويل الكابلات الهوائية بالمنطقة بأخرى أرضية، مؤكدة على تنفيذ كافة الأعمال المطلوبة بأسلوب هندسى سليم..





وتابعت محافظ دمياط جولتها بزيارة مدينة ميت أبو غالب، وذلك لمعاينة الموقف على أرض الواقع لتنفيذ أعمال تطوير شارع ١٨ الإقليمى أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك بما تتضمنه أيضًا من رفع كفاءة الميدان و الجزيرة الوسطى، وكذلك تنفيذ عملية توسعة ورصف وانارة الطريق، فيما وقد أوضحت محافظ دمياط أن المحافظة لا تدخر جهدًا لاستكمال خطتها للتنسيق الحضارى بجميع المدن بها.